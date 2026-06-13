Operação da Compesa recupera água furtada da adutora do Pajeú, no Sertão

Foram quatro dias de operação, que contou com o apoio da Secretaria de Defesa Social (SDS), por meio das polícias Militar e Civil.

Quase 1 quilômetro de tubulações irregulares utilizadas para o desvio ilegal de água foram recolhidas. (Divulgação/Compesa)

A Compesa concluiu, nesta sexta-feira (12), uma operação de combate à ligações clandestinas ao longo da Adutora do Pajeú, nos trechos que compreendem os municípios de Serra Talhada e Floresta, no Sertão pernambucano.

Foram quatro dias de operação, que contou com o apoio da Secretaria de Defesa Social (SDS), por meio das polícias Militar e Civil. As equipes percorreram aproximadamente 55 quilômetros de adutora e eliminaram 29 ligações clandestinas. Quase 1 quilômetro de tubulações irregulares utilizadas para o desvio ilegal de água foram recolhidas.

Após a ação, a vazão da Adutora do Pajeú apresentou um incremento de aproximadamente 8 litros por segundo, passando de 192 l/s para 200 l/s. O volume recuperado representa cerca de 691 mil litros de água por dia que passam a contribuir para o abastecimento regular da população.

Nesta mesma semana, a companhia também realizou uma operação de combate a irregularidades na Adutora de Exu, também no Sertão. As ações de fiscalização fazem parte da estratégia da Compesa para reduzir perdas e aumentar a disponibilidade hídrica nos sistemas de abastecimento, especialmente em regiões que enfrentam desafios relacionados à oferta de água.