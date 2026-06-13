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Criança de 3 anos morre após ataque a tiros em Petrolina, no Sertão de Pernambuco

Um homem e duas mulheres ficaram feridos

Diario de Pernambuco

Publicado: 13/06/2026 às 12:39

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Criminosos chegaram em uma motocicleta/Reprodução de vídeo

Criminosos chegaram em uma motocicleta (Reprodução de vídeo)

Uma menina de 3 anos morreu e três adultos ficaram feridos após um ataque a tiros, na noite desta sexta-feira (12), em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. 

As vítimas estavam na calçada de uma residência na Rua 3, no bairro Mandacaru, quando dois homens chegaram em uma motocicleta. Havia outras crianças no local.

O crime foi registrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram o passageiro descendo e aproximando-se do grupo já efetuando vários disparos de arma de fogo.

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Os feridos são um homem e duas mulheres, cujas idades não foram informadas. Ainda não se sabe o estado de saúde.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas pela região, mas os criminosos não foram localizados. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil, que investiga o caso, por meio da Delegacia de Homicídios de Petrolina, como homicídio consumado e tentativas de homicídio.

ataque a tiros , petrolina
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