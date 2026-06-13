Mulher de 21 anos é morta a tiros em Jaboatão dos Guararapes; companheiro é preso

O crime teria ocorrido na presença das duas filhas do casal, uma criança de 3 anos e uma bebê de 3 meses

DHPP, no Recife (Foto: Arquivo DP Foto)

Uma mulher de 21 anos foi morta a tiros na manhã deste sábado (13), no bairro de Socorro, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. O companheiro da vítima foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

Segundo informações extraoficiais, Mirelle Souza dos Santos, de 21 anos, foi morta dentro de casa, na Comunidade da Vila Piedade. O autor dos disparos seria seu companheiro, Felipe Marcos Santos da Silva, de 30 anos. O crime teria ocorrido na presença das duas filhas do casal, uma criança de 3 anos e um bebê de 3 meses.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi localizado e preso em flagrante por uma equipe do 25º Batalhão (BPM) no bairro de Sucupira. Com ele, os policiais apreenderam a arma de fogo utilizada no crime.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que registrou as ocorrências de feminicídio consumado e porte ilegal de arma. O suspeito foi levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, no Recife.

“Ele foi autuado em flagrante delito e após a aplicação das medidas administrativas, encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça”, informa a corporação.