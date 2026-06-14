Corpo é encontrado esquartejado na Rua da Aurora, no Centro do Recife

Cadáver de um homem de 42 anos estava dentro de um saco, na área de mangue

Crime ocorreu na Rua da Aurora, no centro do Recife (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um homem de 42 anos foi encontrado morto e esquartejado, no sábado (13), na Rua da Aurora, no bairro de Santo Amaro, Centro do Recife.

Em nota, a Polícia Civil informou que a vítima apresentava lesões provocadas por arma branca. O corpo estava dentro de um saco de nylon, na área do mangue.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Após a perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), onde passou pelos procedimentos de praxe.

O caso foi registrado como homicídio consumado pela Equipe de Força-Tarefa de Homicídios na Capital. As investigações seguem para identificar a autoria e esclarecer as circunstâncias do crime.