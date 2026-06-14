Corpo é encontrado esquartejado na Rua da Aurora, no Centro do Recife
Cadáver de um homem de 42 anos estava dentro de um saco, na área de mangue
Publicado: 14/06/2026 às 11:15
Crime ocorreu na Rua da Aurora, no centro do Recife (Foto: Reprodução/Google Street View)
Um homem de 42 anos foi encontrado morto e esquartejado, no sábado (13), na Rua da Aurora, no bairro de Santo Amaro, Centro do Recife.
Em nota, a Polícia Civil informou que a vítima apresentava lesões provocadas por arma branca. O corpo estava dentro de um saco de nylon, na área do mangue.
Até o momento, nenhum suspeito foi preso.
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Após a perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), onde passou pelos procedimentos de praxe.
O caso foi registrado como homicídio consumado pela Equipe de Força-Tarefa de Homicídios na Capital. As investigações seguem para identificar a autoria e esclarecer as circunstâncias do crime.