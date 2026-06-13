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Vídeo: Porco é flagrado circulando em área de hospital no Sertão de Pernambuco

Vídeo mostra animal caminhando pelo pátio do Hospital Municipal Coronel Álvaro Ferraz

Allan Lopes

Publicado: 13/06/2026 às 14:00

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Porco foi visto circulando pelo pátio de hospital municipal em Floresta/Foto: Reprodução/Instagram

Porco foi visto circulando pelo pátio de hospital municipal em Floresta (Foto: Reprodução/Instagram)

Um porco foi flagrado circulando pelas dependências do Hospital Municipal Coronel Álvaro Ferraz, localizado em Floresta, no Sertão de Pernambuco. Um homem capturou o momento, que repercutiu nas redes sociais e chamou a atenção de internautas e de moradores do município.

Nas imagens, o animal atravessa uma área aberta e segue pelo pátio. Pessoas que estavam no local observam a movimentação enquanto a cena é registrada.

A presença do porco provocou questionamentos nas redes sociais sobre a segurança e a manutenção das áreas externas da unidade saúde. 

O Diario entrou em contato com a Prefeitura de Floresta e aguarda retorno.

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