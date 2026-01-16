Estudante do Recife fica em 1º lugar no SSA 3 e garante vaga em Medicina

O resultado do seriado foi publicado nesta sexta-feira (16) pela UPE

Gabriel Pimentel, de 17 anos alcançou nota 86,07 no SSA 3 (Foto: Dibulgação)

Um estudante do Recife conquistou o primeiro lugar geral no Sistema Seriado de Avaliação (SSA) 3 da Universidade de Pernambuco (UPE) 2026. Gabriel Pimentel, de 17 anos alcançou nota 86,07 e garantiu vaga no curso de Medicina. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira (16).

Gabriel afirma que a escolha pelo curso foi amadurecendo ao longo da trajetória escolar. “Essa decisão reflete minhas experiências ao longo do colégio, principalmente no Ensino Médio. Escolhi Medicina porque gosto de trabalhar com pessoas e tenho afinidade com áreas como Biologia e Química”, explica.

Gabriel também mencionou o acompanhamento pedagógico ao longo do processo. “O acompanhamento dos professores e coordenadores foi fundamental. O auxílio desses profissionais contribuiu demais para a minha aprovação”, afirma.

Para outros estudantes que pretendem disputar uma vaga em Medicina, ele aconselha ter foco e paciência. “É importante se aprofundar na teoria e depois praticar bastante com exercícios”.

De acordo com a direção do GGE, o acompanhamento dos estudantes ocorre de forma contínua durante o Ensino Médio, com simulados, análises de desempenho e intervenções pedagógicas, além do diálogo com as famílias.

SSA 3

A UPE divulgou nesta sexta-feira os nomes dos dos aprovados nos sistemas universal de vagas e de cotas, que contemplam estudantes de escolas públicas, além daquelas voltadas a candidatos pretos, pardos, quilombolas e indígenas. Foram 14 aprovados para o curso de medicina, além de um aprovado em engenharia da computação.

O SSA 3/2026 foi disputado por 14.416 candidatos que realizaram as provas em dezembro de 2025. O resultado completo está disponível nos sites processodeingresso.upe.pe.gov.br e www.upe.br.

