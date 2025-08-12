SSA 2026 tem mais de 70 mil estudantes inscritos

As provas do Sistema Seriado de Avaliação 2026 (SSA 2026) da Universidade de Pernambuco (UPE) estão marcadas para os dias 23 e 30 de novembro (SSA3) e 7 e 14 de dezembro (SSA1 e SSA2).

Entre os mais de 70 mil inscritos, 34.324 irão realizar o SSA1, 21.659 participarão do SSA2 e 14.416 concorrerão às 1.810 vagas, distribuídas em 58 cursos da UPE, pelo SSA3 (Foto: Divulgação / UPE)

As três fases do Sistema Seriado de Avaliação 2026 (SSA 2026) da Universidade de Pernambuco (UPE) registraram 70.299 estudantes inscritos, de acordo com os dados da Comissão Permanente de Concursos Acadêmicos da Universidade de Pernambuco (CPCA-UPE), divulgados nesta segunda-feira (11).

Entre os mais de 70 mil inscritos, 34.324 irão realizar o SSA1, 21.659 participarão do SSA2 e 14.416 concorrerão às 1.810 vagas, distribuídas em 58 cursos da UPE, pelo SSA3. As provas estão marcadas para os dias 23 e 30 de novembro (SSA3) e 7 e 14 de dezembro (SSA1 e SSA2).

Pelo segundo ano consecutivo, o curso de Terapia Ocupacional do Campus Santo Amaro é o mais concorrido da terceira fase da avaliação, no sistema universal, com 67,17 candidatos por vaga. Em seguida vem o curso de Direito do Campus Benfica, com 55,87 candidatos por vaga, e o curso de Medicina do Campus Garanhuns, com 39,58 por vaga. Os números referem-se à procura de candidatos por vaga entre os não-cotistas.

Dentro do sistema de ações afirmativas, o curso mais concorridos no Estrato A1 (vagas destinadas a estudantes de escolas públicas com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo) é de Terapia Ocupacional do Campus Santo Amaro com 34 estudantes concorrendo a uma vaga, seguido do curso de Psicologia do Campus Garanhuns com 68,50 e Medicina do Campus Serra Talhada.

No Estrato A2 (vagas destinadas a estudantes de escolas públicas com qualquer renda familiar per capita), o curso mais disputado é de Engenharia de Software do Campus Garanhuns com 17 candidatos por vaga, seguido do curso de Direito do Campus Benfica/FCAP com 15,50 e Psicologia do Campus Garanhuns com 15 por vaga.

Já no Estrato A3 (vagas destinadas a estudantes autodeclarados pretos, pardos, indígenas ou quilombolas, oriundos de escolas públicas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo), os cursos que ocupam as primeiras colocações de procura são Terapia Ocupacional do Campus Santo Amaro com 38 candidatos por vaga, Pedagogia do Campus Mata Norte com 19,67 e Odontologia do Campus Arcoverde com 19 por vaga.

O curso de Medicina do Campus Serra Talhada, que tem 14 alunos por vaga, é o mais procurado no estrato A4 (vagas destinadas a estudantes autodeclarados pretos, pardos, indígenas ou quilombolas, oriundos de escolas públicas, com qualquer renda familiar per capita).

Em segundo lugar estão os cursos de Direito do Campus Benfica/FCAP e Medicina do Campus Garanhuns, com 11,50 por vaga. Na terceira colocação ficou o curso de Terapia Ocupacional do Campus Santo Amaro com 11 candidatos por vaga.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Este ano, a UPE ofertará 3.620 vagas para 58 cursos de graduação, distribuídas em 12 campi, sendo 1.810 para o SSA e 1.810 para odo Ministério da Educação (MEC).