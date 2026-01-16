UPE divulga primeiros colocados no SSA 3

Foram divulgados os nomes dos aprovados nos sistemas universal de vagas e cotas, que contemplam estudantes de escolas públicas, além dos estratos voltados a candidatos pretos, pardos, quilombolas e indígenas

Reitoria da Universidade de Pernambuco (UPE) (Divulgação/UPE)

A Universidade de Pernambuco (UPE) divulgou os primeiros colocados do vestibular seriado 2026, o SSA 3. Foram divulgados os nomes dos aprovados nos sistemas universal de vagas e cotas, que contemplam estudantes de escolas públicas, além dos estratos voltados a candidatos pretos, pardos, quilombolas e indígenas.



Ao todo, foram 14 aprovados para o curso de medicina, além de um aprovado em engenharia da computação.



O SSA 3/2026 foi disputado por 14.416 candidatos que realizaram as provas em dezembro de 2025.



O resultado completo já está disponível nos sites processodeingresso.upe.pe.gov.br e www.upe.br.

Primeiros colocados:

Sistema Universal

1º lugar – Gabriel Pimentel Amaral, curso de Medicina – Nota: 86,07

2º lugar – Manuela Campones do Brasil Maia, curso de Medicina – Nota: 84,86

3º lugar – Felipe Goedert Lima, curso de Medicina – Nota: 84,21

Sistema de Ações Afirmativas – Estrato A1

1º lugar – José Eduardo Oliveira Sales, curso de Medicina – Nota: 72,21

2º lugar – Juan Gabriel Almeida dos Santos Viana, curso de Medicina – Nota: 71,68

3º lugar – Ana Rebeca Costa de Oliveira, curso de Medicina – Nota: 68,75

Sistema de Ações Afirmativas – Estrato A2

1º lugar – Rafaella Galtier Lima Galindo, curso de Medicina – Nota: 80,48

2º lugar – Maria Calado de Oliveira, curso de Medicina – Nota: 80,43

3º lugar – Agenor Arthur Leão Lins, curso de Medicina – Nota: 79,99

Sistema de Ações Afirmativas – Estrato A3

1º lugar – João Felipe Jesus Cavalcanti de Lima, curso de Medicina – Nota: 69,87

2º lugar – Kaike Henrique Lima da Paz, curso de Engenharia da Computação – Nota: 69,24

3º lugar – Isabella da Conceição Cavalcanti, curso de Medicina – Nota: 66,51

Sistema de Ações Afirmativas – Estrato A4

1º lugar – João Pedro da Costa Almeida, curso de Medicina – Nota: 75,28

2º lugar – Maria Laura Lins Barbosa, curso de Medicina – Nota: 75,25

3º lugar – Maria Vitória Santos Alves, curso de Medicina – Nota: 73,98



A lista completa com os nomes dos 1.810 candidatos que concorreram pelo Sistema Seriado de Avaliação (SSA) – 3ª fase está disponível no site do Processo de Ingresso ( www.processodeingresso.upe.pe.gov.br ).