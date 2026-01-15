UPE divulga resultado do SSA 3 nesta sexta-feira (16)

Universidade reserva 50% das vagas para estudantes que fazem o SSA

A UPE é uma universidade que completa 60 anos em 2025 e é atualmente considerada a melhor instituição estadual no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, conforme o Ranking Universitário Folha de SP (Foto: Divulgação/UPE)

A Universidade de Pernambuco (UPE) divulga nesta sexta-feira (16), a partir das 11h, o resultado do Sistema Seriado de Avaliação (SSA) 3, referente ao ingresso em 2026. A publicação será feita pela Diretoria de Processos Seletivos Acadêmicos (DPSA) nos sites processodeingresso.upe.pe.gov.br e www.upe.br.

Os candidatos poderão consultar o desempenho individual por meio de login e senha, em acesso totalmente online. Também serão divulgados os primeiros colocados do sistema universal de vagas e do sistema de ações afirmativas.

O sistema de cotas contempla estudantes de escolas públicas com renda per capita de até um salário mínimo (Estrato A1), estudantes de escolas públicas com qualquer renda (A2), candidatos pretos, pardos, quilombolas e indígenas com renda per capita de até um salário mínimo (A3) e candidatos pretos, pardos, quilombolas e indígenas com qualquer renda (A4).

No mesmo horário da divulgação, a reitora da UPE, professora Socorro Cavalcanti, e o vice-reitor, professor José Roberto Cavalcanti, recebem os primeiros colocados dos dois sistemas na sede da Reitoria, localizada na Avenida Agamenon Magalhães, no Recife, onde os nomes dos estudantes serão anunciados.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (81) 3183-3660, pelo e-mail [email protected] ou nos sites oficiais da instituição.