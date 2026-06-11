Novo bloco cirúrgico do Hospital Getúlio Vargas é entregue pelo governo do estado

Com investimento de R$ 11 milhões, estrutura conta com oito salas equipadas com tecnologia de ponta

Com investimento de R$ 11,06 milhões, o novo bloco do Hospital Getúlio Vargas conta com oito salas para cirurgias (Foto: Janaína Pepeu/Secom)

A governadora Raquel Lyra entregou, nesta quinta-feira (11), o novo bloco cirúrgico do Hospital Getúlio Vargas (HGV), localizado no Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. Com investimento de R$ 11,06 milhões, o novo bloco conta com oito salas para cirurgias e capacidade de realizar mil procedimentos por mês.

De acordo com o governo estadual, com a entrega, o HGV reforça seu perfil de assistência nas áreas de Cirurgia Geral, Vascular, Urologia, Ortopedia, Ortopedia Pediátrica e Cirurgia Bucomaxilofacial. “O bloco foi projetado com maior tecnologia, o que otimiza a dinâmica cirúrgica, permitindo cirurgias mais complexas e com alta resolutividade de casos”, afirma a gestão.

Com investimento de R$ 11,06 milhões, o novo bloco do Hospital Getúlio Vargas conta com oito salas para cirurgias (crédito: Foto: Janaína Pepeu/Secom)

Segundo Raquel Lyra, as salas possuem infraestrutura moderna para garantir o melhor atendimento. “Estamos entregando desde novos materiais cirúrgicos até equipamentos de última geração. Dessa forma, permitimos que o paciente possa ter a melhor jornada possível”, afirmou. “Estamos fazendo o maior investimento da história recente em saúde pública em Pernambuco”.

Para a secretária de Saúde, Zilda Cavalcanti, a entrega representa “a revolução na saúde pública de Pernambuco”. “Assim como todos os hospitais pernambucanos, o Getúlio Vargas está recebendo investimento de verdade, como não se via há anos”, disse.

Antes da entrega, a governadora vistoriou, também, as obras do setor de Hemodinâmica do HGV, que, segundo o governo, contará com um angiógrafo dedicado à cirurgia vascular. “Em breve, o setor estará pronto para dedicar os serviços hospitalares aos pacientes”, diz a gestão. Além disso, a requalificação da fachada da unidade também está em andamento, serviço que já atingiu cerca de 60% de execução, afirma o governo estadual.