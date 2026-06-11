CBTU diz que funcionário morto no Metrô do Recife era habilitado e aguarda laudo

Segundo a CBTU, Tiago Barbosa dos Santos era habilitado para a atividade e seguia os protocolos de segurança exigidos para serviços na rede aérea

Trilhos do Metrô do Recife (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) afirmou, nesta quinta-feira (11), que ainda é cedo para determinar as causas da morte do funcionário Tiago Barbosa dos Santos, de 40 anos, vítima de um choque elétrico durante serviço de manutenção na rede aérea do Metrô do Recife.

O acidente ocorreu por volta das 3h, nas proximidades da Estação Tejipió, na Linha Centro, Zona Oeste da capital. Apesar da ocorrência, a operação do sistema metroviário não foi afetada e os trens circularam normalmente ao longo do dia.

Em coletiva à imprensa, a superintendente da CBTU Recife, Marcela Campos, informou que a empresa prestou assistência imediata aos familiares da vítima e acionou os órgãos responsáveis pela investigação.

“Desde a hora do ocorrido, a empresa esteve presente, tanto com a equipe em campo, no local do fato, quanto na parte de gestão junto à família. Em primeiro lugar, prestamos nossa solidariedade e acompanhamos a família para oferecer todo o suporte necessário”, afirmou.

Segundo a gestora, a prioridade inicial da companhia foi garantir apoio aos parentes do trabalhador e viabilizar a atuação dos órgãos competentes responsáveis pelas análises técnicas. A CBTU informou que vai instaurar uma sindicância interna e que o caso também será analisado pela Comissão Permanente de Análise de Acidentes de Tráfego (CPAAT), além das perícias conduzidas pelos órgãos externos.

Marcela Campos ressaltou que ainda não há elementos suficientes para apontar o que provocou o acidente. “Ainda é muito cedo para apontarmos a causa do ocorrido. Precisamos do respaldo técnico tanto das equipes que estavam na linha de frente da atividade quanto dos profissionais responsáveis pela análise do caso”, declarou.

De acordo com a superintendente, o relatório final deverá ser concluído após a coleta de informações técnicas e dos resultados das perícias. “Normalmente, o relatório é finalizado em cerca de 30 dias, embora isso possa ocorrer antes, a depender do andamento das análises”.

A companhia também afirmou que o trabalhador atuava seguindo os protocolos de segurança previstos para a atividade. Segundo Marcela Campos, Tiago utilizava os equipamentos de proteção exigidos e estava com a documentação necessária regularizada. “O empregado trabalhava munido de todos os equipamentos de proteção exigidos pelas normas de segurança e pelos procedimentos técnicos da atividade. Toda a documentação e os laudos necessários estavam em dia”, assegurou.

O gerente regional de manutenção da CBTU, Dorival Martins, detalhou que os serviços em rede aérea seguem procedimentos operacionais específicos antes do início das atividades. “Nós trabalhamos com uma reunião de acesso. Nessa reunião, é definido o serviço que será realizado e também são identificados os trechos envolvidos e as chaves que precisam ser abertas para a execução da atividade”, explicou o gerente.

Segundo ele, as informações são repassadas ao Centro de Controle Operacional (CCO), responsável por coordenar e registrar as liberações necessárias para a execução do trabalho. “Todo esse processo é registrado e gravado. Por isso, consideramos prematuro tirar conclusões neste momento, porque ainda não analisamos as gravações nem concluímos os levantamentos necessários”.

Dorival acrescentou que, pelos procedimentos operacionais adotados pela empresa, todas as manobras previstas deveriam ter sido executadas, mas ressaltou que a confirmação dependerá da apuração técnica.

A CBTU também informou que mantém programas permanentes de conscientização e fiscalização voltados à segurança dos trabalhadores. De acordo com a companhia, eventuais ajustes ou reforços nos protocolos dependerão das conclusões das investigações.

“Vamos verificar exatamente o que aconteceu e identificar se houve alguma falha ou qualquer outro fator que tenha contribuído para o acidente. Caso a investigação aponte algum aspecto que precise ser aprimorado, naturalmente serão adotadas medidas de reforço nos procedimentos e protocolos”, informou a empresa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou duas viaturas ao local. Ao chegarem, os militares constataram que a vítima já estava sem vida. O corpo foi removido após a realização dos procedimentos periciais.

A Polícia Civil registrou a ocorrência como morte acidental. Em nota, a corporação informou que as investigações foram iniciadas e seguem sob a responsabilidade da Delegacia de Jardim São Paulo.

Confira a nota de pesar da CBTU

"A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) manifesta profundo pesar pelo falecimento do empregado Tiago Barbosa dos Santos, integrante da equipe de manutenção da Companhia, ocorrido nesta quinta-feira, 11 de junho.

Desde o primeiro momento, a CBTU adotou as medidas necessárias para prestar assistência e apoio aos familiares, além de tomar todas as providências cabíveis relacionadas à ocorrência.

As autoridades competentes foram imediatamente acionadas. Paralelamente, será instaurada uma sindicância interna para apuração dos fatos. A ocorrência também será analisada pela Comissão Permanente de Análise de Acidente de Tráfego (CPAAT) da CBTU, bem como pelo Instituto de Criminalística, que conduzirão os procedimentos necessários para o esclarecimento das circunstâncias do ocorrido.

A CBTU reafirma seu compromisso com a transparência, a responsabilidade e o rigor na apuração dos fatos, bem como reitera que cumpre rigorosamente os protocolos operacionais e procedimentos de segurança vigentes. Dessa forma, a Companhia somente se manifestará sobre as causas e circunstâncias da ocorrência após a conclusão das investigações e das análises técnicas realizadas pelos órgãos competentes.

Neste momento de dor, a Companhia se solidariza com os familiares, amigos e colegas de trabalho de Tiago Barbosa dos Santos, expressando suas mais sinceras condolências.

A CBTU continuará acompanhando o caso e prestará as informações cabíveis às autoridades competentes, à sociedade, bem como à imprensa, respeitando o andamento das apurações."