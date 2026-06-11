Ministério Público investiga licenciamento de condomínio em área de proteção em Camaragibe

CPRH aponta licença vencida, ausência de anuência da Condepe/Fidem e falta de respaldo legal para início das obras. Prefeitura terá que explicar autorização do empreendimento

Ministério Público de Pernambuco (MPPE) (Foto: Marina Torres/Acervo DP Foto)

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) instaurou um inquérito civil para apurar a regularidade do licenciamento ambiental e da autorização municipal concedida ao empreendimento Condomínio Residencial Peroba Ecológico, planejado para uma área localizada no Loteamento Pau Ferro, na Estrada de Aldeia, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.

A investigação foi aberta após uma análise técnica da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) apontar uma série de possíveis irregularidades relacionadas ao empreendimento.

De acordo com a Nota Técnica nº 0323/2026 da CPRH, a Licença de Instalação do condomínio está vencida desde setembro de 2024. O órgão ambiental também concluiu que não foi cumprida a obtenção de anuência prévia da Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco (Condepe/Fidem).

Além disso, parte da área onde o empreendimento está projetado está inserida em uma zona classificada como M1, destinada à proteção de mananciais. Diante desse cenário, a CPRH afirmou que o projeto não possui respaldo legal para iniciar ou dar continuidade às obras.

Obras ainda não começaram

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Apesar das irregularidades apontadas, uma vistoria realizada pela CPRH em dezembro de 2025 constatou que as obras de implantação do condomínio ainda não haviam sido iniciadas.

Segundo o Ministério Público, a situação afasta, neste momento, a existência de dano ambiental consumado. Por outro lado, o órgão entende que permanece um risco ambiental potencial caso o empreendimento venha a ser executado sem a devida regularização dos procedimentos exigidos pela legislação.

A promotora de Justiça Camila Spinelli Regis de Melo determinou que a Prefeitura de Camaragibe, por meio da Secretaria de Planejamento, Meio Ambiente e Urbanismo (Sephuma), encaminhe ao MPPE, em até 20 dias, a íntegra do processo administrativo que autorizou ou aprovou o empreendimento.

O município também deverá informar qual foi o ato administrativo emitido para permitir o projeto, sua data, fundamentos legais e a situação atual da autorização.

Outro ponto que será investigado é se a aprovação municipal foi precedida das exigências previstas na legislação urbanística e ambiental, incluindo consulta e anuência da Condepe/Fidem, além das licenças ambientais da CPRH válidas à época.

Na portaria, o Ministério Público destaca que atos administrativos concedidos sem o cumprimento das exigências legais podem ser anulados pela própria administração pública.

Por isso, a Prefeitura de Camaragibe foi intimada a se manifestar sobre a manutenção ou eventual desfazimento da autorização concedida ao empreendimento.

O MPPE quer saber se o município pretende instaurar procedimento administrativo para anular ou cassar a autorização, bem como se adotará medidas cautelares, como a suspensão dos efeitos do ato e eventual embargo das obras caso elas sejam iniciadas.

Condepe/Fidem e empresa também serão notificadas

De acordo com o MPPE, a Agência Condepe/Fidem será oficiada para confirmar se houve consulta prévia ou anuência relacionada ao empreendimento e para informar quais diretrizes metropolitanas incidem sobre a área, especialmente em relação à proteção dos mananciais.

Já a empresa responsável pelo empreendimento terá prazo de 15 dias para apresentar esclarecimentos sobre a situação atual do condomínio e do respectivo licenciamento ambiental.

Após a análise das respostas dos órgãos públicos e da empresa, o Ministério Público avaliará os próximos passos da investigação.

Entre as medidas possíveis estão a expedição de recomendações aos órgãos envolvidos, a celebração de ajustes administrativos ou até mesmo o ajuizamento de uma ação civil pública para impedir a implantação do empreendimento ou reparar eventuais danos ao meio ambiente.

O que diz a Prefeitura de Camaragibe e a Condepe/Fidem

A Prefeitura de Camaragibe informou que não existe licença municipal para a implantação de um condomínio no local. Segundo o município, o empreendimento possui autorização apenas para a construção de 20,7 metros quadrados de área edificada, equivalente a 0,08% de ocupação do terreno.

A gestão também afirmou que as licenças municipais dependem das autorizações ambientais da CPRH e destacou que a última licença emitida pelo órgão estadual venceu em setembro de 2024, sem que tenha havido renovação ou novos atos de liberação desde então.

Já a Condepe/Fidem informou que a última notificação sobre o empreendimento foi feita em agosto de 2025.

O Diario de Pernambuco não localizou a empresa responsável pelo Condomínio Residencial Peroba Ecológico.

