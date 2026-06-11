Apac emite alerta de chuvas para o Grande Recife e Mata Norte

Sistema meteorológico conhecido como Distúrbio Ondulatório de Leste deve provocar instabilidades entre a noite desta quinta-feira e a manhã da sexta-feira (12)

A previsão de pancadas de chuva em todo o estado, no início da semana, com atenção redobrada pro Agreste e pro Sertão (Foto: Arquivo/DP)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, na noite desta quinta-feira (11), um aviso meteorológico de estado de observação para a ocorrência de pancadas de chuva com intensidade moderada e, em alguns momentos, forte na Região Metropolitana do Recife e na Mata Norte de Pernambuco.

De acordo com o Aviso Meteorológico nº 61/2026, as precipitações devem ocorrer entre a noite desta quinta-feira e o início da manhã da sexta-feira (12). O alerta tem validade até o meio-dia de sexta-feira.

Segundo a Apac, a intensificação das chuvas está associada à atuação de um Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL), sistema meteorológico que favorece a formação de áreas de instabilidade sobre o litoral do Nordeste.

A previsão indica pancadas de chuva na RMR e na Mata Norte, com possibilidade de intensidade moderada a forte em determinados períodos. Diante do cenário, o órgão recomenda que a população acompanhe as atualizações dos boletins meteorológicos e siga as orientações dos órgãos de Defesa Civil.

A Apac informou ainda que continuará monitorando as condições atmosféricas e poderá emitir novos comunicados caso haja mudanças no quadro meteorológico.