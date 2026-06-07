Forro de teto desaba em setor de pediatria do Hospital Getúlio Vargas, no Recife

Estrutura de gesso caiu durante a madrugada deste domingo (7). Não houve registro de ferido

Direção do hospital informou que reparo foi realizado. (Foto: Divulgação/Secretaria Estadual de Saúde)

Parte do forro de gesso do teto do setor de pediatria do Hospital Getúlio Vargas (HGV), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, desabou na madrugada deste domingo (7). Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou que não houve feridos e que os reparos necessários já foram realizados na área afetada.

O incidente aconteceu por volta das 4h30, em uma sala de apoio utilizada para armazenamento de pertences de pacientes e preparação de medicações.

Segundo relatos de acompanhantes de crianças internadas na unidade, um forte estrondo foi ouvido durante a madrugada. Ao verificarem o que havia ocorrido, encontraram parte do teto de gesso caída no chão e um buraco na estrutura.

Imagens registradas após o episódio mostram destroços espalhados pelo ambiente e parte da estrutura interna do teto exposta. Como medida de segurança, o acesso às enfermarias da pediatria foi isolado temporariamente para avaliação e execução dos reparos.

Em nota, a direção do Hospital Getúlio Vargas informou que, no momento do desprendimento do forro, não havia pessoas no local, o que evitou ferimentos. A unidade destacou ainda que o espaço atingido não havia recebido intervenções dentro do atual cronograma de requalificação do hospital.

A administração do HGV também informa que iniciou uma apuração para identificar as causas do incidente, incluindo a possibilidade de vazamento ou de outros fatores que possam ter contribuído para o desprendimento da estrutura.

Ainda segundo o hospital, a unidade dispõe de um contrato de manutenção avaliado em R$ 6,8 milhões e segue adotando medidas para garantir a segurança de pacientes, acompanhantes e profissionais. A SES acrescenta que o forro já foi recuperado e que o funcionamento do setor não foi comprometido.

