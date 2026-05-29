43 câmeras usadas por criminosos para monitorar polícia e rivais são apreendidas no Recife

Realizada pela PMN, a Operação Ponto Cego III também prendeu três suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e outros crimes

Câmeras foram apreendidas em bairros da Zona Sul do Recife (PM/PE)

Quarenta e três câmeras usadas por criminosos para monitorar, em tempo real, a presença de policiais e bandidos rivais em seus territórios foram apreendidas em uma operação deflagrada pela |Polícia Militar, na Zona Sul do Recife.

Realizada na quinta (28), a Operação Ponto Cego III prendeu três suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e outros crimes. Um deles, tinha passagem anterior pela polícia por violência doméstica e estava com tornozeleira eletrônica.

A ação simultânea foi feita pelo 19º Batalhão da PM, em parceria com a Neoenergia Pernambuco na Cohab, Ibura, Jordão e Imbiribeira.

Ainda durante a ação, foram apreendidos pistola calibre .380; 01 revólver calibre .38; diversas munições; drogas e celulares.

Os envolvidos e o material ilícito foram levados para a delegacia de Boa Viagem, também na Zona Sul.

Segundo a PM, as câmeras eram colocadas em pontos estratégicos. e ficavam em locais altos para dificultar aa localização e a retirada.

Algumas delas estavam pintadas para ficarem camufladas em caixas de internet e na fiação das vias.

Todos os equipamentos estavam ligados de forma clandestina na rede de energia e tinham acesso à internet.

Assim, os bandidos faziam o monitoramento das áreas, em tempo, real pelo celular.