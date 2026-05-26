Operação "Pista Zero" cumpre 25 mandados judiciais no Recife e na Região Metropolitana

Integrantes de torcida organizada do Sport são presos durante operação da Polícia Civil no Grande Recife (Foto: Ascom/PCPE)

Integrantes de uma torcida organizada do Sport foram alvos de 25 mandados na manhã desta terça-feira (26), durante a deflagração da operação “Pista Zero”, realizada pela Polícia Civil de Pernambuco no Recife e na Região Metropolitana.

Segundo a corporação, os suspeitos são investigados por envolvimento em crimes de provocação de tumulto, lesão corporal e roubo. As apurações começaram em janeiro de 2025.

Ao todo, estão sendo cumpridas 25 ordens judiciais, sendo 12 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão domiciliar, todos expedidos pela 16ª Vara Criminal da Capital.

Cerca de 120 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães, participam da operação.