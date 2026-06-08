PMPE forma 182 novos oficiais para batalhões da Região Metropolitana do Recife

Formatura de novos oficiais da PMPE (Foto: Hesíodo Góes/Secom)

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) formou, nesta segunda-feira (8), 182 novos oficiais após a conclusão do Curso de Formação de Oficiais (CFO). A turma é composta por 142 homens e 40 mulheres, que passarão a atuar nos batalhões da Região Metropolitana do Recife a partir do próximo dia 15 de junho.

A solenidade foi realizada no Quartel do Comando Geral da corporação, no bairro do Derby, área central do Recife, e contou com a presença da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, além de autoridades da área de segurança pública.

"Eles se somam aos mais de 6.500 profissionais das forças de segurança já nomeados desde janeiro de 2023. Vivemos o melhor momento da nossa história na redução dos crimes violentos, das mortes e dos roubos, mas sabemos que ainda há muito a avançar", afirmou a gestora.

Após 12 meses de formação, os concluintes assumem o posto de aspirante a oficial. De acordo com a PMPE, em cerca de seis meses eles poderão ser promovidos a segundo-tenente, passando a exercer funções de comando e gestão em setores operacionais e administrativos da corporação.

Durante a cerimônia, os formandos receberam a espada, símbolo da carreira militar, e devolveram o espadim utilizado durante o período de formação.

Segundo o comandante-geral da PMPE, coronel Ivanildo Torres, a formatura integra o processo de recomposição do efetivo da corporação. Ele informou que a expectativa é formar, ao todo, 520 novos oficiais oriundos do concurso público realizado em 2023.

O secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, afirmou que a chegada dos novos oficiais faz parte da ampliação do efetivo das forças de segurança do Estado.

O primeiro colocado da turma foi o aspirante a oficial Gustavo Maciel, de 26 anos, natural de Arcoverde, no Sertão do estado. "Eu tenho a Polícia Militar no meu sangue e no meu coração desde os 16 anos. Para mim, é uma vitória o dia de hoje, uma conquista muito grande. Sou orgulhoso em poder servir à bicentenária Polícia Militar de Pernambuco”, disse.

A formação dos novos oficiais integra o concurso unificado realizado em 2023 para as forças operativas da Secretaria de Defesa Social (SDS). Segundo o governo estadual, o certame prevê a incorporação de mais de 7 mil servidores até o fim de 2026.