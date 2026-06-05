Compra de câmeras corporais para PMPE segue sem licitação três meses após aporte federal

Segundo o Secretário de Defesa Social, a compra de câmeras corporais para a Polícia Militar de Pernambuco ainda está sendo estudada

Em fevereiro, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) destinou R$ 23,9 milhões a Pernambuco para a aquisição de 1.463 câmeras corporais (Foto: Yacy Ribeiro/Secom)

Três meses após a confirmação do repasse federal de R$ 24 milhões para a adesão de câmeras corporais para a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) segue sem abrir licitação para a compra dos equipamentos.

Segundo o Secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, a medida ainda está sendo estudada. A declaração foi dada nesta sexta (5), em coletiva de imprensa durante a entrega de equipamentos para a pasta.

“A gente já fez o estudo pela PM. A PM testou câmeras que têm no mercado, fez um termo de referência, fez o ETP (estudos técnicos preliminares), são documentos preliminares. Já existe uma ata de registro de preço num estado aqui do Nordeste que nós estamos testando também”, disse o secretário.

Ainda de acordo com Carvalho, a intenção é “adquirir o melhor produto pelo menor custo” para “ter certeza de que não há nenhum problema”. Ele estimou um valor de R$ 15 milhões para a compra dos equipamentos – cerca de R$ 9 milhões a menos do que o valor recebido do governo federal para a aquisição.

Alessandro disse, também, que a quantidade de câmeras compradas irá depender do valor dos equipamentos.

Aporte e prazo

Em fevereiro, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) destinou R$ 23,9 milhões a Pernambuco para a aquisição de 1.463 câmeras corporais, também conhecidas como bodycams, para a Polícia Militar (PMPE).

À época, a SDS afirmou, em nota, que 72,7%, o equivalente a 1.064 câmeras corporais, seriam utilizadas pela PM no Grande Recife. As restantes 399 seriam enviadas para o interior do estado.

A transferência ocorre, diz a pasta, de “forma parcelada, obedecendo ao cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho pactuado entre as partes”.

Em setembro de 2025, o secretário Alessandro afirmou que a PMPE receberia câmeras corporais em até seis meses – prazo que acabou em março deste ano.

Desde então, ainda não há prazo para compra e uso das câmeras corporais na PMPE.