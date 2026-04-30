Raquel Lyra promete realização de novo concurso para PMPE ainda em 2026

Formação do Curso de Formação e Habilitação de Praças (CFHP-2025) (Foto: Marina Torres/DP Foto)

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, prometeu, nesta quinta-feira (30), a realização de um novo concurso público para o preenchimento de vagas na Polícia Militar (PMPE) ainda este ano. A informação foi dada antes da cerimônia de conclusão do curso de formação de PMs, ocorrido ontem, na Arena Pernambuco, na Região Metropolitana.



Segundo a gestora, o efetivo atual ainda é insuficiente para atender à demanda do estado. “Estamos no caminho certo, investindo não com discurso, mas com entrega de equipamentos e de homens e mulheres que estão prontos para servir à nossa sociedade, como já estão servindo. O novo concurso público acontecerá ainda durante este ano”, afirmou Raquel.

Ao todo, com a formatura de ontem, 2.157 novas pessoas passaram a integrar a PMPE. A governadora também destacou as nomeações feitas na área de segurança pública desde 2024 – quando foi realizado o último concurso público para a contratação de 7 mil novos membros das forças, incluindo as polícias militar, civil, científica. Penal e também Corpo de Bombeiros. “Chegamos à nomeação de mais de 6.900 profissionais. Além disso, há outros em formação, como oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que somarão mais de 8.200 até dezembro deste ano”, disse.



“Pernambuco fez o melhor quadrimestre de toda a história, seja em homicídios, seja em roubos. A governadora nos deu uma meta de reduzir 30% dos homicídios. Comparando os quatro primeiros meses de 2026, com os quatro primeiros meses de 2022, o último ano da gestão anterior que serve como referência para agora. Nossas metas foram fixadas para dezembro de 2026. Com essa meta vamos chegar à média [de homicídios] do Brasil. Hoje [cada policial] tem condições de ajudar”, afirmou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

A turma formada nesta quinta-feira iniciou o curso em setembro do ano passado e concluiu o Curso de Formação e Habilitação de Praças (CFHP 2025). Os novos policiais devem começar a atuar no Grande Recife a partir do dia 11 de maio.

Entre os formandos estáDaniel Casé, de 28 anos, natural de Caruaru, no Agreste, que relatou ter tentado ingressar na corporação por anos, inclusive em concursos de outros estados. “Como a gente diz no juramento: proteger mesmo com risco à própria vida. Este foi um sonho de criança e agora foi realizado”, afirmou.

Dos 2.157 formandos nesta turma, 1.851 são homens e 306 são mulheres.