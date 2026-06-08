Bebê de 4 meses é salva de engasgo por agentes da PRF em Petrolina, no Sertão

Pais da criança chegaram ao posto da PRF, na BR-428, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, por volta das 17h, com a filha desfalecida após um engasgo

Bebê de 4 meses foi salva de engasgo por agentes da PRF em Petrolina, no Sertão (Reprodução de vídeo/PRF)

Uma bebê de 4 meses de vida foi socorrida por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) após um engasgo por secreção respiratória na tarde de sexta-feira (5).

Os pais da criança chegaram ao posto da PRF, na BR-428, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, por volta das 17h, com a filha desfalecida. De acordo com a corporação, eles estavam “aflitos” e pediram ajuda para reanimar a bebê, que não respondia a estímulos.

“De imediato, um policial iniciou a manobra de desobstrução das vias aéreas e a bebê eliminou a secreção que estava engasgada. Em seguida, a menina apresentou um choro e voltou a respirar”, disse a PRF em nota.

Após o procedimento, a família foi conduzida até o Hospital Universitário da Universidade Federal do Vale do São Francisco, em Petrolina, onde a bebê recebeu atendimento médico especializado da equipe médica de plantão.

