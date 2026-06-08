Carcará "invade" banheiro de apartamento em Jaboatão, no Grande Recife

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o carcará em cima do box do banheiro de um apartamento localizado na Rua Maria Digna Gameiro, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. Ave foi resgatada pelos bombeiros e solta na natureza

O carcará pode ser encontrado em quase todo o Brasil, inclusive em áreas urbanas, pois é um animal que consegue se adaptar a diferentes ambientes. (Foto: Reprodução / Redes sociais )

Um carcará “invadiu” um apartamento localizado no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Em imagens que circulam nas redes sociais, que registrou o caso na noite deste domingo (07), mostram a ave de rapina em cima do box do banheiro da residência.

A ocorrência aconteceu em um apartamento na Rua Maria Digna Gameiro, nas proximidades do Colégio Viver.

Após constatar a entrada do animal na residência, que teria acontecido pela janela do banheiro, os moradores do apartamento acionaram o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).

Por meio de nota, a corporação informou que foi mobilizado para a ocorrência uma viatura de salvamento.

Os bombeiros realizaram a captura do animal, que foi devolvido à natureza logo após uma avaliação que constatou que a ave encontrava-se sadia e sem ferimentos.

O carcará é uma ave de rapina da família dos falcões e tem uma alimentação bastante variada, podendo consumir carniça, répteis, minhocas e até outras aves.

O carcará pode ser encontrado em quase todo o Brasil, inclusive em áreas urbanas, pois é um animal que consegue se adaptar a diferentes ambientes.