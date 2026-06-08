Protesto por moradia fecha a Avenida Norte, no Recife, na manhã desta segunda (8)

Um grande congestionamento se formou na Avenida Norte e nas via próximas por causa de um protesto por moradia no começo da manhã desta segunda (8)

Manifestante durante protesto por moradia na Avenida Norte (CORTESIA)

Um protesto na Avenida Norte deixou o trânsito parado no começo da manhã desta segunda-feira (8) e uma nuvem de fumaça preta no céu.

Imagens enviadas para a redação do Diario de Pernambuco mostram pneus sendo queimados por manifestantes.

Em outras, é registrado o longo engarrafamento na Avenida Santos Dumont, entre os bairros dos Aflitos e Rosarinho.

O protesto aconteceu na esquina da Avenida Norte com a General Abreu e Lima e foi promovido pelo Movimento Revolucionário Cidadão, que cobra moradia.

Por volta das 8h, o protesto havia sido dissipado e o fluxo do trânsito começou a voltar ao normal.