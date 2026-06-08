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ENGARRAFAMENTO

Protesto por moradia fecha a Avenida Norte, no Recife, na manhã desta segunda (8)

Um grande congestionamento se formou na Avenida Norte e nas via próximas por causa de um protesto por moradia no começo da manhã desta segunda (8)

Diario de Pernambuco

Publicado: 08/06/2026 às 08:16

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Manifestante durante protesto por moradia na Avenida Norte/CORTESIA

Manifestante durante protesto por moradia na Avenida Norte (CORTESIA)

Um protesto na Avenida Norte deixou o trânsito parado no começo da manhã desta segunda-feira (8) e uma nuvem de fumaça preta no céu.

Imagens enviadas para a redação do Diario de Pernambuco mostram pneus sendo queimados por manifestantes.

Em outras, é registrado o longo engarrafamento na Avenida Santos Dumont, entre os bairros dos Aflitos e Rosarinho.

O protesto aconteceu na esquina da Avenida Norte com a General Abreu e Lima e foi promovido pelo Movimento Revolucionário Cidadão, que cobra moradia.

Por volta das 8h, o protesto havia sido dissipado e o fluxo do trânsito começou a voltar ao normal.

 

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