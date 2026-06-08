Protesto por moradia fecha a Avenida Norte, no Recife, na manhã desta segunda (8)
Um grande congestionamento se formou na Avenida Norte e nas via próximas por causa de um protesto por moradia no começo da manhã desta segunda (8)
Publicado: 08/06/2026 às 08:16
Manifestante durante protesto por moradia na Avenida Norte (CORTESIA)
Um protesto na Avenida Norte deixou o trânsito parado no começo da manhã desta segunda-feira (8) e uma nuvem de fumaça preta no céu.
Imagens enviadas para a redação do Diario de Pernambuco mostram pneus sendo queimados por manifestantes.
Em outras, é registrado o longo engarrafamento na Avenida Santos Dumont, entre os bairros dos Aflitos e Rosarinho.
O protesto aconteceu na esquina da Avenida Norte com a General Abreu e Lima e foi promovido pelo Movimento Revolucionário Cidadão, que cobra moradia.
Por volta das 8h, o protesto havia sido dissipado e o fluxo do trânsito começou a voltar ao normal.