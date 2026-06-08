Motorista bate em moto de entregador de aplicativo após briga de trânsito no Agreste

O caso aconteceu na noite deste domingo, em Caruaru, e foi registrado por câmeras de segurança do posto de gasolina; entregador foi jogado para trás após batida e motorista sai do local como se nada tivesse acontecido

Carro atinge moto de entregador de aplicativo em posto de Caruaru (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

Câmeras de segurança de um posto de gasolina registraram imagens de um motorista batendo de propósito na traseira de uma moto de entregador de aplicativo.

O caso aconteceu na noite deste domingo, em um posto da Avenida Rui Barbosa, em Caruaru, Agreste de Pernambuco.

A imagem mostra o momento em que o motociclista entra no posto e para a sua moto. Logo depois, um carro atinge a traseira do veículo, jogando o entregador para trás.

Em seguida, o automóvel deixa o posto, retornando para a avenida como se nada tivesse acontecido.

Segundo informações extraoficiais, pouco antes da batida, motorista e motociclista haviam tido uma discussão de trânsito na Avenida Rui Barbosa.

