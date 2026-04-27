Criança de 2 anos é salva de engasgo por guarda municipal de Vitória de Santo Antão

Segundo a Prefeitura de Vitória de Santo Antão, a mãe da criança solicitou a ajuda dos agentes da guarda municipal durante caminho para o Hospital João Murilo de Oliveira. Câmera corporal de um dos guardas municipais registrou o salvamento

Câmera corporal de um dos guardas municipais registrou o salvamento da criança de 2 anos (Foto: Divulgação / Prefeitura de Vitória de Santo Antão)

Uma criança de dois anos foi salva de um engasgo pela Guarda Civil Municipal de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, enquanto a mãe se deslocava com a filha em busca de ajuda.

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O caso aconteceu próximo ao posto de saúde do bairro Lídia Queiroz, no dia 14 de abril. Segundo a Prefeitura de Vitória de Santo Antão, a equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) estava realizando um patrulhamento na região, por volta das 11h30, quando se deparou com uma motocicleta transportando três ocupantes, entre eles uma criança no colo de um dos passageiros.

Durante a abordagem, a mãe da criança solicitou ajuda, informando que a menor estava engasgada. Os agentes da guarda municipal iniciaram os primeiros socorros, realizando a manobra de desengasgo (Heimlich), conseguindo reverter o quadro de forma progressiva.

Vídeos registrados pela câmera corporal de um dos agentes mostra o momento em que a menina é socorrida por eles, sendo levada posteriormente ao Hospital João Murilo de Oliveira. Durante o trajeto, a menina conseguiu vomitar o que estava lhe engasgando.

Na unidade hospitalar, a vítima recebeu atendimento médico e recebeu alta no mesmo dia.