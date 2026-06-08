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Choveu 30mm em município da Mata Norte; confira os maiores volumes nas últimas 24h segundo Apac

Zona da Mata Norte e municípios vizinhos da Região Metropolitana acumularam maiores volumes de chuva nas últimas 24h, conforme monitoramento da Apac em Pernambuco

Diario de Pernambuco

Publicado: 08/06/2026 às 07:27

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Foto ilustrativa de chuva no Recife/DP

Foto ilustrativa de chuva no Recife (DP)

Choveu mais na Zona da Mata Norte e municípios vizinhos da Região Metropolitana do Recife nas últimas 24 horas.

É o que mostra o painel de monitoramento em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Goiana lidera o grupo de municípios com maiores acúmulos de água da manhã do domingo para a manhã desta segunda (8) com mais de 30mm.

Foram registrados 23mm, em Itamaracá, e 16mm, em Paulista.

A previsão da Apac para esta segunda, publicada no domingo, é de chuva Fraca a Moderada para toda zona litorânea do estado.

Já para a terça, a previsão é de que a intensidade aumente para nível Moderada.

APAC , Chuva , MATA NORTE , Municípios
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