Choveu 30mm em município da Mata Norte; confira os maiores volumes nas últimas 24h segundo Apac
Zona da Mata Norte e municípios vizinhos da Região Metropolitana acumularam maiores volumes de chuva nas últimas 24h, conforme monitoramento da Apac em Pernambuco
Publicado: 08/06/2026 às 07:27
Foto ilustrativa de chuva no Recife (DP)
Choveu mais na Zona da Mata Norte e municípios vizinhos da Região Metropolitana do Recife nas últimas 24 horas.
É o que mostra o painel de monitoramento em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).
Goiana lidera o grupo de municípios com maiores acúmulos de água da manhã do domingo para a manhã desta segunda (8) com mais de 30mm.
Foram registrados 23mm, em Itamaracá, e 16mm, em Paulista.
A previsão da Apac para esta segunda, publicada no domingo, é de chuva Fraca a Moderada para toda zona litorânea do estado.
Já para a terça, a previsão é de que a intensidade aumente para nível Moderada.