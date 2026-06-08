Choveu 30mm em município da Mata Norte; confira os maiores volumes nas últimas 24h segundo Apac

Zona da Mata Norte e municípios vizinhos da Região Metropolitana acumularam maiores volumes de chuva nas últimas 24h, conforme monitoramento da Apac em Pernambuco

Foto ilustrativa de chuva no Recife (DP)

Choveu mais na Zona da Mata Norte e municípios vizinhos da Região Metropolitana do Recife nas últimas 24 horas.

É o que mostra o painel de monitoramento em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Goiana lidera o grupo de municípios com maiores acúmulos de água da manhã do domingo para a manhã desta segunda (8) com mais de 30mm.

Foram registrados 23mm, em Itamaracá, e 16mm, em Paulista.

A previsão da Apac para esta segunda, publicada no domingo, é de chuva Fraca a Moderada para toda zona litorânea do estado.

Já para a terça, a previsão é de que a intensidade aumente para nível Moderada.