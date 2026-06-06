Caminhão fica em situação de risco após acidente em viaduto na BR-101, no Ibura

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 4h da manhã

Caminhão carregado de gesso cai em vala e interdita trecho da BR-101 no Ibura (Foto: Divulgação PRF)

Um caminhão carregado de gesso caiu em uma vala na madrugada deste sábado (06), no viaduto localizado no km 76 da BR-101, no bairro do Ibura, sentido Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 4h da manhã. O incidente não teve feridos.

Para a retirada do veículo, foi necessário o acionamento de um munck, equipamento utilizado para içamento e remoção de cargas pesadas. Durante a operação, a rodovia precisou ser totalmente interditada entre 8h45 e 9h30, causando impactos temporários no tráfego da região.

Após a conclusão dos trabalhos de remoção, a pista foi completamente liberada às 9h30.

Segundo a PRF, o caminhão transportava uma carga de gesso e seguia em direção à praia de Muro Alto, no litoral sul de Pernambuco.

Motoristas que passaram pelo local registraram imagens do veículo em situação de risco sobre o viaduto, o que gerou preocupação entre os condutores que trafegavam pelo trecho. A área integra um dos principais corredores viários da Região Metropolitana e tem passado por intervenções de mobilidade nos últimos meses.

