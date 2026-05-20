Pernambucano morre em acidente de moto durante viagem internacional na Argentina

Erinaldo Cleibson de Aquino estava realizando uma viagem com amigos com destino ao Chile

Erinaldo Cleibson de Aquino morreu em um acidente de moto na Argentina (Foto: Reprodução/Instagram)

O pernambucano Erinaldo Cleibson de Aquino, conhecido como “Nado Aquino”, morreu após sofrer um grave acidente de motocicleta durante uma viagem internacional pela América do Sul. Natural de Limoeiro, ele seguia em direção ao Chile quando perdeu o controle da moto e colidiu contra uma pedra na região de Susques, na Argentina, na terça-feira (19).

De acordo com informações publicadas em uma página do motoclube Ziellos Brasil no Instagram, Nado fazia o percurso acompanhado de um grupo de motociclistas de Limoeiro e morreu ainda no local devido à gravidade do impacto.

Nas redes sociais, amigos iniciaram uma mobilização para cobrar apoio consular e arrecadar recursos para custear o traslado. Em nota de pesar, o motoclube Ziellos Brasil lamentou a morte de Nado Aquino e destacou a paixão dele pelo motociclismo.

“Nado foi daqueles seres humanos raros, que carregava alegria, humildade e amizade verdadeira por onde passava. Hoje, ele parte deixando marcas inesquecíveis em cada estrada, encontro e coração que teve o privilégio de conhecer sua essência. E parte justamente vivendo um sonho, feliz, fazendo o que amava, com o espírito livre que sempre o definiu”, diz a postagem.

O clube também iniciou uma campanha solidária para ajudar a família com os custos do translado internacional. Segundo os organizadores, as despesas para trazer o corpo ao Brasil são elevadas devido aos trâmites realizados fora do país.

As doações podem ser feitas via Pix para o CPF 038.774.714-12, em nome de José Erivaldo de Aquino Júnior. “Toda ajuda será fundamental para que possamos dar a ele uma despedida digna, cercada do carinho de todos que o amavam”, diz um post no Instagram do motoclube.

Nas redes sociais, motociclistas de diversas regiões do estado prestaram homenagens e compartilharam mensagens de despedida para Nado Aquino.

