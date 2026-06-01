Mulher é ‘engolida’ por bueiro após a tampa ceder

Imagens de câmera de segurança flagraram o momento do acidente

O acidente ocorreu na manhã do domingo (31) (Reprodução/Redes sociais)

Uma mulher de 35 anos caiu em um bueiro após a tampa ceder na manhã do domingo (31) no bairro do Maracanã, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Imagens de câmera de segurança flagraram o momento do acidente, que de acordo com a Prefeitura do Rio, teria ocorrido horas depois de homens serem vistos mexendo na estrutura para uma tentativa de furto.

Também na gravação, é possível ver que um motociclista tentou ajudá-la. A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Federal do Andaraí. Ao G1, ela contou que sofreu ferimentos na testa, nos braços, nas pernas, no peito e nas costas.

A Prefeitura investiga o caso como vandalismo e realizou o reparo da estrutura.