Acidente de moto na BR-104 deixa mãe e filho mortos, em Caruaru, no Agreste

Filho levava a mãe para o trabalho, na Feira de Caruaru, quando perdeu controle da moto, numa curva com pista molhada, e bateu forte na proteção metálica da BR-104

Moto derrapou na pista da BR-104 e bateu na proteção metálica matando os ocupantes (DIVULGAÇÃO/PRF)

Um acidente de moto na manhã deste domingo (24) matou uma mãe e o seu filho, na alça do viaduto da BR-104, no acesso para a BR-232, em Caruaru.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o jovem de 19 anos conduzia o veículo, com a mãe na garupa, quando perdeu o controle em uma curva com a pista molhada, no km 129 da rodovia.



A moto bateu na proteção metálica e os dois foram arremessados. O impacto causou a morte de ambos, ainda no local.



Sandriel Hugo Ferreira, de 19 anos, estava levando a mãe, Cibele da Conceição, de 38 anos, para o trabalho, na Feira de Caruaru, quando aconteceu o acidente.