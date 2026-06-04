Prefeitura publica vídeos com flagrantes de furtos nos semáforos de avenidas do Recife

Flagrante postado na rede social da Prefeitura do Recife mostra pessoas furtando material de semáforos em avenidas de grande fluxo da cidade; prejuízos com esse tipo de crime já ultrapassam R$ 685 mil, segundo a CTTU

Homem arranca um semáforo do poste em avenida do Recife (REPRODUÇÃO/VÍDEO/PCR)

Vídeos publicados na rede social da Prefeitura do Recife registram flagrantes de suspeitos furtando equipamentos semafóricos em importantes corredores viários do Recife

Em uma gravações, um homem aparece escalando um poste para retirar um semáforo. Após remover o equipamento, ele desce, coloca o material dentro de um saco plástico e deixa o local.

Em outro flagrante, um suspeito é visto carregando um semáforo ainda ligado à estrutura. Ele puxa a fiação até romper a conexão e chega a ser lançado para trás quando o cabo se parte. Mesmo assim, recolhe o equipamento e foge.

Os registros reforçam um problema que vem afetando a operação do trânsito na capital pernambucana e comprometendo a segurança de motoristas e pedestres.

Pontos com mais registros de furtos

Dados da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) apontam que a maior parte das ocorrências está concentrada em três importantes corredores da cidade: as avenidas Cruz Cabugá, Norte e Agamenon Magalhães.

Entre os locais com maior número de registros estão:

Avenida Cruz Cabugá, em frente ao Mercado de Santo Amaro – 9 ocorrências;



Avenida Professor José dos Anjos com a Estrada de Água Fria – 8 ocorrências;



Avenida Norte, em frente ao número 1172, nas proximidades da Paróquia de São Sebastião – 7 ocorrências;



Avenida Norte com a Rua Guadalupe – 7 ocorrências;



Avenida Agamenon Magalhães, sob o Viaduto da Avenida Norte, no sentido Olinda – 6 ocorrências.

Medidas adotadas

Em contato com o Diario de Pernambuco nesta quarta-feira (3), a CTTU informou que instalou 24 dispositivos antifurto em pontos considerados críticos das avenidas Cruz Cabugá, Norte e Agamenon Magalhães.

Segundo a autarquia, os equipamentos dificultam a escalada dos postes e fazem parte de um conjunto de ações para reduzir os furtos.

Entre setembro de 2025 e maio deste ano, os prejuízos provocados por esse tipo de crime ultrapassaram R$ 685 mil, com mais de 100 boletins de ocorrência registrados.

Além dos dispositivos, CTTU informou que vem substituindo cabos de cobre por alumínio e reforçando a proteção da rede elétrica dos semáforos com materiais de menor valor comercial, numa tentativa de desestimular novas ações criminosas.

Equipamentos semelhantes já são adotados em outras capitais brasileiras.

Em São Paulo, por exemplo, estruturas conhecidas como “chapéus chineses” passaram a ser instaladas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) em postes de sinalização para dificultar a ação de criminosos.

A proposta, conforme a CTTU, é a mesma adotada no Recife: proteger os equipamentos de trânsito e reduzir os impactos causados pelos furtos na mobilidade urbana.

