Homem é preso por estuprar crianças que ficavam no hotelzinho da esposa em Olinda

Segundo as investigações, ele abusou sexualmente de duas meninas e de um menino, com idades entre 8 e 12 anos

Suspweito de estuprar crianças em hotelzinho em Olinda foi preso (Reprodução/Redes Sociais )

Um suspeito de estuprar crianças em um hotelzinho localizado em Olinda, no Grande Recife, foi preso pela Polícia Civil.

Segundo as investigações, ele abusou sexualmente de duas meninas e de um menino, com idades entre 8 e 12 anos.

O estabelecimento funcionava de maneira informal e era mantido pela própria esposa para receber os menores enquanto as mães trabalhavam, em Cidade Tabajara.

A captura do suspeito aconteceu na quinta (4) e foi divulgada nesta sexta (5).

Os nomes dos envolvidos não serão divulgados em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente.

O homem foi autuado por estupro de vulnerável, após o cumprimento do mandado pela 15ª Delegacia da Mulher de Olinda.

Segundo informações extraoficiais, ele estava sendo investigado há, ao menos, um ano.

O homem se aproveitava do livre acesso que tinha à casa para praticar os abusos sexuais.

O suspeito foi encaminhado para o Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), que fica em Abreu e Lima, no Grande Recife.



Como tudo aconteceu

As investigações começaram depois que um menino de 5 anos disse para a mãe que o “marido da tia” do hotelizinho estava “mexendo com ele”.



A mãe notou que as partes íntimas da criança estavam “avermelhadas".

Essa mãe conversou com outras mulheres que deixavam os filhos no estabelecimento.



Ao todo, três mulheres formalizaram as denúncias. Diante dos relatos, a polícia ouviu as vítimas e confirmou as informações.

Ainda de acordo com a polícia, a dona do hotelzinho não tinha conhecimento dos crimes praticados pelo marido.

O que diz a polícia

Por nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que cumpriu um mandado de prisão, por meio da 15ª Delegacia da Mulher, no dia 4 de junho, em desfavor de um homem de 43 anos.

“Após a realização dos procedimentos cabíveis, o indivíduo foi recolhido ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça”, acrescentou.