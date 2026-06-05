Com entrega de novas armas e viaturas, Estado promete reforçar prevenção ao crime

Além das viaturas e dos armamentos, foram entregues nesta sexta (05) sete caminhões para o Corpo de Bombeiros e mais de 1,1 mil equipamentos de proteção individual (EPIs)

Ao todo, foram entregues 90 veículos para as forças de segurança de Pernambuco (Foto: Bartô Leonel / DP Vida Urbana)

A governadora Raquel Lyra entregou nesta sexta-feira (5) um pacote de investimentos para a segurança pública do estado de Pernambuco. Entre os equipamentos que foram repassados para os agentes das forças de segurança, estão: 70 novas viaturas para Polícia Militar, mais de 5,5 mil novos armamentos e sete novos caminhões para o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).

Além disso, também foram entregues no evento, que aconteceu no Palácio do Campos da Princesas, no Recife, mais de 1,1 mil equipamentos de proteção individual (EPIs) para os agentes, como botas, capacetes, entre outros acessórios.

“Temos um trabalho permanente de garantia de condições para que os nossos operadores da segurança pública possam trabalhar com eficiência e segurança. Por isso, estamos entregando mais de 5,5 mil novos armamentos, novas viaturas, além de equipamentos de proteção individual”, destacou a governadora.

A entrega dos equipamentos e dos veículos, que totalizam 90, faz parte de uma ação do programa Juntos pela Segurança que serão destinados à Polícia Militar, à Polícia Civil e ao CBMPE.

De acordo com o governo estadual, os investimentos totalizam R$ 37 milhões, dinheiro oriundo do Fundo Nacional de Segurança Pública e de recursos do próprio estado.

“As entregas feitas nesta sexta (5) são muito relevantes para o nosso estado, pois estamos dando o ‘start’ na renovação das viaturas. Ao todo no estado, temos 1.108 viaturas. Não conseguimos fazer a troca de todas de uma vez, porque tem todo o processo de entrega da Chevrolet e da adaptação dos carros. Porém, em cerca de três meses, deveremos estar com toda a frota trocada”, enfatizou o secretário da Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho.

Outro ponto de destaque do secretário foi a chegada de 100 fuzis para a corporação, que juntaram aos 700 entregues no final do ano passado.

“Também recebemos hoje a segunda leva de fuzis que serão destinados para as forças de segurança da PM e da Civil. Nós já tínhamos entregue 700 fuzis CZs no ano passado. Todos que foram entregues foram produzidos na República Tcheca e são os melhores do mundo. Além disso, entregamos nesta sexta (5) mais de 5 mil pistolas”, afirmou Alessandro Carvalho.

Ainda conforme o Governo de Pernambuco, a chegada desses equipamentos irá reforçar as ações de prevenção, investigação e atendimento à população em todas as regiões do estado.

