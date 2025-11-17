O governo de Pernambuco entregou, na manhã desta segunda-feira (17), 700 fuzis com miras a laser, 2 mil pistolas, um helicóptero biturbina para o Grupamento Tático Aéreo, 30 drones e cerca de 60 viaturas que serão distribuídas entre as forças policiais

Segurança Pública de Pernambuco recebe helicóptero, drones, fuzis e novas viaturas (Foto: Cadu Sivan/DP)

700 fuzis com miras a laser, 2 mil pistolas, um helicóptero biturbina para o Grupamento Tático Aéreo, 30 drones e cerca de 60 viaturas que serão distribuídas entre as forças policiais, são entregues nesta segunda-feira (17), pelo Governo de Pernambuco.

As entregas, realizadas no Palácio do Campo das Princesas, na área central do Recife, integram o pacote de R$ 2,3 bilhões voltado à modernização das corporações.

“Estamos entregando um helicóptero novo, 30 drones, 700 fuzis e cerca de 60 novas viaturas. Pela primeira vez, Pernambuco compra seus próprios fuzis. Agora estamos garantindo o que é necessário para proteger nossos policiais e a população”, declarou Raquel.

A governadora reforçou que os investimentos chegam acompanhados da recomposição do efetivo. “Nomeamos mais de 400 policiais civis, 2.400 militares e cerca de 300 bombeiros. Até abril, estaremos com 7 mil novos policiais contratados”, afirmou.

Ela também citou o avanço das ações de inteligência: “Temos um mapa do crime organizado e estamos isolando quem precisa ser isolado. As lideranças criminosas hoje são tratadas com rigor e separadas de verdade.”

Raquel destacou ainda a construção da Academia Integrada de Defesa Social, em São Lourenço da Mata, projeto de R$ 60 milhões voltado à formação continuada das forças de segurança.

Segundo o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, a entrega desta segunda soma R$ 73 milhões.

“Estamos entregando um segundo helicóptero biturbina, que permite operar à noite e em condições severas de clima. É um equipamento fundamental para salvamentos, ações de interior e patrulhamento aéreo”, explicou.

Sobre o novo armamento que será utilizado pela Polícia Militar, Alessandro destaca a inédita compra dos fuzis.

“Pela primeira vez compramos fuzis para as polícias. Até hoje, Pernambuco operava com armamento emprestado do Exército ou da Força Nacional. Os 700 fuzis entregues e mais 100 que estão a caminho, são modelos CZ, equipados com miras de ponto vermelho, o red dot, que aumenta a precisão e reduz riscos de atingir pessoas que não estão envolvidas na ocorrência.”

O secretário afirmou que todo o novo armamento virá acompanhado de instrução obrigatória. “O policial só vai para a rua com o fuzil depois de treinar em ambiente controlado. É assim que garantimos segurança e eficiência”, disse.

O Coronel da Polícia Militar, Ivanildo Torres, informou que esses novos fuzis vão para os policiais que atuam no enfrentamento diário. “Sempre usamos armas longas emprestadas. Agora é aquisição própria, com equipamento moderno, mais leve, robusto e com mira holográfica. Isso aumenta a capacidade de resposta e reduz riscos para a população”, afirmou.

Além da entrega do novo equipamento, o coronel destacou ainda o reforço na rede de proteção às mulheres. “Hoje, ampliamos o programa da Lei Maria da Penha com a entrega de novas viaturas específicas. Antes, algumas unidades funcionavam apenas em dias úteis. Agora, vamos conseguir atuar de forma integral, inclusive em finais de semana, fortalecendo a proteção às pernambucanas que enfrentam violência doméstica.”

Avanço nos indicadores e presença territorial

A governadora também destacou a retomada de áreas da Região Metropolitana onde moradores ainda relatam conflitos e presença de facções.

“Tem muito trabalho pela frente, mas estamos retomando território todos os dias. A presença policial é permanente e integrada”, disse.

Segundo o secretário, Pernambuco alcançou hoje números históricos de redução da criminalidade.

“Estamos vivendo o período com a menor taxa de homicídios da história e também o menor número de roubos já registrado. O caminho agora é avançar ainda mais”, afirmou.

Raquel reforçou que o Estado tem buscado preservar vidas mesmo com a ampliação das ações de repressão. “Pernambuco é hoje a segunda polícia menos letal do país, e isso mostra que é possível fazer segurança pública com inteligência, tecnologia e respeito à vida.”