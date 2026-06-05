Apac prevê chuva para o final de semana, podendo chegar a 50mm em municípios de Pernambuco
A Apac publicou, na manhã desta sexta-feira (5), a sua previsão para o final de semana; a chuva deve ser mais intensa na Mata Sul de Pernambuco
Publicado: 05/06/2026 às 10:30
Foto ilustrativa de chuva no Recife (DP)
O fim de semana será de chuva na maior parte do estado. É o que prevê a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), conforme publicou na manhã desta sexta-feira (5).
A chuva será mais intensa, segundo a Apac, na Zona da Mata Sul. A previsão é de que, tanto no sábado quanto no domingo, a intensidade seja Moderada, ou seja, com acúmulo de água podendo chegar a 50mm.
Já para a Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte e Agreste, a chuva deverá ser de Fraca a Moderada, com volume devendo ficar entre 10mm e 30mm.
No Sertão do estado, a Apac prevê chuva Fraca (até 10mm), no sábado, e sem chuva, no domigo.
No distrito de Fernando de Noronha, os dias com e sem chuva se inverte.