Professora é agredida por mãe de aluno em creche da Mangabeira, no Recife

A professora foi agredida nesta quarta-feira (3), dentro da Creche Escola da Mangabeira, na Zona Oeste do Recife

Creche Escola da Mangabeira, na zona norte do Recife (DIVULGAÇÃO/PCR)

Uma professora da Creche Escola da Mangabeira, na Zona Oeste do Recife, foi agredida fisicamente por uma mãe de aluno dentro da unidade de ensino. O caso aconteceu nesta quarta-feira (3) e foi confirmado pela Secretaria de Educação do Recife.

Segundo a pasta, a servidora registrou um boletim de ocorrência após a agressão e foi encaminhada para uma nova lotação. As circunstâncias que motivaram o desentendimento não foram detalhadas.

A situação repercutiu entre pais e responsáveis da unidade. De acordo com informações extraoficiais, na manhã desta quinta -feira (4), pais de estudantes relatam que foram surpreendidos ao chegar à creche para deixar as crianças e receberam o comunicado sobre o ocorrido.

Em nota, a Secretaria de Educação informou que também irá apurar a denúncia apresentada pela mãe da criança, seguindo os protocolos da Rede Municipal de Ensino.

“A Secretaria de Educação do Recife informa que está adotando todas as medidas necessárias diante do ocorrido na Creche da Mangabeira, quando uma profissional da unidade foi agredida fisicamente por uma responsável”, informou a pasta.

Ainda segundo a gestão municipal, a mãe será convocada para uma reunião com a Gerência Regional de Educação e o Conselho Tutelar. O objetivo é realizar os encaminhamentos necessários e reforçar a importância do diálogo e do respeito no ambiente escolar.

A Secretaria de Educação informou ainda que as aulas acontecem normalmente na unidade. O caso segue sendo acompanhado pela rede municipal de ensino.