Menino mordido por tubarão em Piedade é transferido para hospital particular

Menino deixou a UTI do HR nesta quinta-feira (4). Estado de saúde dele e da jovem que foi atacada por tubarão em Boa Viagem é considerado estável

Idoso foi encaminhado ao Hospital da Restauração, na área central do Recife (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O menino de 11 anos que teve a perna amputada após ser mordido por um tubarão na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, foi transferido para um hospital particular no Recife após receber alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Restauração (HR). A transferência ocorreu no fim da tarde desta quinta-feira (4), quando o paciente deixou a unidade de referência onde estava internado desde o dia do incidente.

Após a alta da UTI, a criança foi encaminhada para o Hospital Unimed, na Ilha do Leite, área central da capital. De acordo com o avô do garoto, a transferência foi solicitada pela família devido à cobertura do plano de saúde.

“Ele foi transferido às 18h quando recebeu alta da UTI do Hospital da Restauração para a Unimed porque ele tem um plano de saúde. O HR é um hospital para cuidar exatamente destas situações (mais graves), mas como ele tinha plano de saúde, o meu filho solicitou que meu neto fosse transferido. A família está alegre; está todo mundo admirado com a melhora dele”, contou Manoel Genésio.

Segundo o boletim médico divulgado pelo HR, tanto o menino quanto a jovem Marcela Vitória, de 19 anos, atacada por um tubarão em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, apresentam quadro de saúde estável. Os dois já deixaram a UTI.

Desde a quarta-feira (3), o menino e a jovem já estavam conscientes e respirando sem auxílio de aparelhos, segundo informações divulgadas pelo Hospital da Restauração.

Ataque em Piedade

O menino foi atacado na manhã do último domingo (31), em um trecho da praia de Piedade que possui sinalização alertando para o risco de incidentes com tubarões. Ele estava no mar acompanhado de tios, primos e amigos quando foi mordido.

A criança sofreu a amputação da perna esquerda e também teve fraturas na mão esquerda. Ainda na faixa de areia, recebeu os primeiros socorros de uma médica, familiares, banhistas e guarda-vidas antes de ser encaminhada ao Hospital da Restauração.

De acordo com o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), o animal envolvido foi um tubarão-cabeça-chata, espécie que costuma frequentar áreas costeiras e águas rasas em busca de alimento.

Jovem segue internada

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Já Marcela Vitória permanece internada na enfermaria do Hospital da Restauração. Ela foi atacada por um tubarão-tigre na segunda-feira (1º), na praia de Boa Viagem, cerca de 24 horas após o incidente registrado em Piedade.

A jovem sofreu a amputação da perna direita durante a mordida. Na quarta-feira (3), ela reencontrou o médico Mike Andrade, que presenciou o ataque e realizou os primeiros socorros ainda na praia, antes da chegada do resgate.