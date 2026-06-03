Vítimas de ataques de tubarão no Grande Recife respiram sem ajuda de aparelhos, diz HR

A informação foi divulgada na manhã desta quarta-feira (3), pelo Hospital da Restauração (HR), no Recife

Hospital da Restauração, no Recife (Arquivo DP)

As duas vítimas dos incidentes com tubarão no Recife e em Jaboatão estão conscientes e respirando sem ajuda de aparelhos. A atualização do estado de saúde foi divulgada pelo Hospital da Restauração (HR), no Derby, área central da capital pernambucana, na manhã desta quarta-feira (3).

O menino de 11 anos e a jovem, Marcela Vitoria de Lima, de 19 anos, seguem com o quadro estável e internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica e geral, respectivamente.

Segundo a nota do HR, “os dois estão conscientes, já respiram sem ajuda de aparelhos e permanecem sob monitoramento contínuo de equipes multiprofissionais da instituição”, disse.

Ataques

Dois ataques de tubarão deixaram uma jovem de 19 anos e um menino de 11 gravemente feridos no litoral pernambucano.

Na segunda-feira (1º), Marcela Vitória de Lima teve a perna direita amputada após ser atacada por um tubarão-tigre de aproximadamente três metros de comprimento na Praia de Boa Viagem, no Recife. Ela foi socorrida por banhistas e segue internada no Hospital da Restauração.

No domingo (31), um menino de 11 anos foi atacado por um tubarão-cabeça-chata de cerca de 2,5 metros de comprimento na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. A criança sofreu ferimentos graves, teve uma das pernas amputada e permanece internada na UTI Pediátrica do Hospital da Restauração.

