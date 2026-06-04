Universitária e menino atacados por tubarões no Grande Recife deixam UTI

A informação foi confirmada, no início da tarde desta quinta (4), pela assessoria de comunicação do hospital, por meio de nota.

Marcela Vitória de Lima Santos está internada no HR (Foto: @drmikeandrade via Instagram)

A jovem e o garoto atacados por tubarões no Grande Recife, em um prazo de 24 horas, deixaram a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Restauração (HR), no Derby, na área central da capital pernambucana.

A informação foi confirmada, no início da tarde desta quinta (4), pela assessoria de comunicação do hospital, por meio de nota.

Ainda de acordo com o hospital, a universitária Marcela Vitória de Lima, de 19 anos, e o garoto de 11 anos apresentam “quadro de saúde estável”.

Os dois seguirão o tratamento em enfermaria, sob acompanhamento da equipe multiprofissional do HR.



"O João Lucas está se recuperando bem. Além dos cuidados da equipe da Restauração, a família está empenhada no suporte necessário e no acompanhamento. Ele já acordou e está se alimentando normal", contou o avô do garoto, Manoel Nemezio, de 69 anos.

Os casos

O primeiro ataque aconteceu na tarde de domingo (31), em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.

Um garoto, que não pode ter o nome divulgado em respeito ao estatuto da criança e do Adolescente (ECA), foi levado em estado grave ao HR.

Ele teve que ser submetido a uma cirurgia para amputação de uma perna. Também sofreu lesões em uma das mãos.

No dia seguinte (1º), Marcela foi atacada por um tubarão em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

A mordida arrancou uma das pernas dela.

Na quarta (3), a universitária recebeu a visita do médico mineiro Mike Andrade, que está de férias no Recife, passava pela área do incidente e ajudou na salvar a jovem.