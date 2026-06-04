Mãe e filho são mortos a tiros dentro de casa em Abreu e Lima, no Grande Recife

Além desse crime que vitimou mãe e filho na madrugada desta quinta (04), outro homem de 27 anos foi morto horas antes em uma outra rua do bairro de Caetés I, em Abreu e Lima, no Grande Recife. Segundo informações extraoficiais, todas as vítimas vendiam água mineral

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que registrou as ocorrências e que ambas estão sendo investigadas. Não há informações se os crimes teriam relações. (Foto: Reprodução / TV Guararapes)

Uma mulher de 48 anos e seu filho de 20 foram mortos a tiros na madrugada desta quinta-feira (04) dentro de uma residência localizada no bairro de Caetés I, em Abreu e Lima, no Grande Recife.

Segundo informações colhidas inicialmente pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), indivíduos armados invadiram o imóvel, localizado na Rua Cento e Setenta e Cinco, e efetuaram diversos disparos contra as vítimas, fugindo em seguida.

Segundo informações extraoficiais, durante os disparos de arma de fogo, que aconteceu por volta das 5h, a mãe teria tentado proteger o filho, sendo atingida pelos tiros.

Segundo informações repassadas por agentes da PMPE que isolaram o local do duplo homicídio, uma terceira pessoa estaria na residência no momento do crime. Não há informações sobre quem seria essa outra pessoa.



Esse crime aconteceu cerca de sete horas depois de um homem de 27 anos ser assassinado em outra rua do bairro, que fica a cerca de 200m.

Segundo informações extraoficiais, a vítima estava saindo de moto de uma residência, localizada na Rua Cento e Setenta e Dois, quando foi surpreendido por indivíduos armados, que teriam efetuado disparos de arma de fogo contra ele. Todo crime aconteceu por volta das 23h desta quarta (03).

Ainda conforme informações extraoficiais, todas as vítimas trabalhavam com o comércio de botijões de água mineral na região.

Por meio de notas, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que registrou as ocorrências e que ambas estão sendo investigadas. Não há informações se os crimes teriam relações.