A execução aconteceu após o suspeito esfaquear uma mulher na noite desta terça (21), na comunidade Ilha do Destino, no bairro de Boa Viagem, na zona sul do Recife

Homem é morto a tiros após esfaquear mulher em Boa Viagem, no Recife (Foto: Reprodução)

Um homem de 56 anos foi assassinado a tiros após esfaquear uma mulher de 29 anos, na noite desta terça-feira (21), na comunidade Ilha do Destino, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

De acordo com a polícia, a execução ocorreu no cruzamento das ruas Nelson Hungria e Professor José Brandão.

Horas antes do homicídio, a companheira do suspeito teria se envolvido em uma discussão com outra mulher. Durante a briga, ele teria interferido para defendê-la e, armado com uma faca, desferido golpes contra a vítima.

Após o ataque, o suspeito fugiu do local.

Testemunhas relataram que ele passou a ser perseguido por dois homens armados em uma motocicleta. Ao ser interceptado, foi atingido por diversos disparos de arma de fogo e morreu ainda no local.

A mulher ferida foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde da região.

A área foi isolada por equipes da Polícia Militar de Pernambuco para a realização da perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML).

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em nota, a Polícia Civil informou que um homem de 29 anos foi preso em flagrante por homicídio consumado. “O autor foi levado ao DHPP para a realização dos procedimentos cabíveis”, informou a corporação.

