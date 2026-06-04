Vereador é preso suspeito de mandar matar antecessor para assumir vaga no Agreste

A prisão aconteceu nesta quarta-feira (3), durante o cumprimento de mandados em Alagoinha, no Agreste de Pernambuco; o crime ocorreu em abril de 2025

Marcos André dos Santos foi preso por suspeita de assassinar Ezio Galindo Cordeiro (Reprodução)

Três pessoas foram presas nesta quarta-feira (3) pela Polícia Civil de Pernambuco, suspeitas de envolvimento no assassinato do ex-vereador Ezio Galindo Cordeiro, conhecido como “Ezinho Construção” (PODE), em Alagoinha, no Agreste de Pernambuco.

Entre elas, está o atual vereador, Marcos André dos Santos, suspeito de encomendar a morte de Ezinho a fim assumir a vaga na câmara legislativa do município.

O caso

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu em abril de 2025. A vítima, de 48 anos, havia saído de um armazém de sua propriedade quando foi surpreendida por criminosos, que efetuaram diversos disparos de arma de fogo.

Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade de saúde do município, mas, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital da Restauração (HR), no Recife. Apesar dos esforços da equipe médica, o ex-vereador não resistiu e morreu.

Segundo a corporação, foram cumpridos mandados de prisão contra o vereador Marcos André dos Santos, conhecido como Marcos de Esmeralda (PODE), a esposa dele, Roseni Patrícia de Moraes, e Rubem Nelson Alves de Oliveira.

Conforme as investigações, Marcos de Esmeralda é apontado como o suposto mandante do homicídio. A Polícia Civil não descarta a hipótese de que o vereador tenha encomendado a morte de Ezinho para assumir uma vaga na Câmara Municipal de Alagoinha.

A prisão de Marcos e de Roseni, no entanto, não ocorreu por participação direta na execução do crime, mas por supostas interferências no andamento do inquérito, segundo a polícia.

Ainda de acordo com a corporação, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, o celular da mulher não foi localizado. Dias depois, o casal compareceu à delegacia para registrar um boletim de ocorrência informando que o aparelho havia sido roubado.

As investigações apontaram que o registro do suposto roubo poderia ter como objetivo ocultar informações importantes para o inquérito em andamento.

Já o assessor do parlamentar, Rubem Nelson, é apontado na investigação como o responsável por intermediar a contratação do suspeito de executar a vítima.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que, nesta quarta-feira (3), deu cumprimento a mandados de prisão contra dois homens, de 35 e 51 anos, e uma mulher, de 46 anos.

“Eles foram capturados em uma residência por terem mandados de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Após a realização dos procedimentos cabíveis, os três ficaram à disposição da Justiça”, destacou a corporação.

O caso segue sob a responsabilidade da Delegacia de Alagoinha.