Obra interdita trecho da Estrada dos Macacos, em Aldeia; confira rotas alternativas

A interdição da Estrada dos Macacos, localizada no distrito de Aldeia, em Camaragibe, foi iniciada nesta quinta (04). Previsão do DER-PE é que essa etapa da obra seja finalizada em até cinco dias

O DER-PE orienta que os motoristas programem seus deslocamentos com antecedência e observem atentamente a sinalização colocada na região. (Foto: Rafael Vieira/DP)

Uma obra de requalificação na Estrada dos Macacos, iniciada nesta quinta-feira (04), está interditando um trecho da via, localizada no distrito de Aldeia, em Camaragibe, no Grande Recife.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), a intervenção tem como objetivo melhorar as condições de mobilidade, segurança viária e conforto para os usuários da via.

Durante a execução dos serviços, o trecho em obras da Estrada dos Macacos permanecerá interditado ao tráfego de veículos, sendo necessária a utilização de rotas alternativas.

O prazo estimado pelo DER-PE para execução desta etapa da obra é de até cinco dias, podendo sofrer ajustes conforme as condições operacionais e climáticas.

Por conta da intervenção, o DER-PE orienta que os motoristas programem seus deslocamentos com antecedência e observem atentamente a sinalização colocada na região.

Rotas alternativas

Durante a execução dos serviços na Estrada dos Macacos, os motoristas que trafegam pela BR-101 com destino à PE-027 (Estrada de Aldeia) podem acessar as seguintes rotas alternativas:

Rota 1: BR-101 - PE-016 - acesso à PE-027 (Estrada de Aldeia) no km 13 - segue no sentido decrescente da rodovia

Rota 2: BR-101 - PE-005 - acesso à PE-027 (Estrada de Aldeia) - segue no sentido crescente da via

Os sentidos indicados acima são válidos para quem sai da BR-101. Para os condutores que estiverem trafegando pela PE-027 (Estrada de Aldeia), a rota alternativa terá o sentido inverso.