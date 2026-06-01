Médico detalha socorro a jovem após ataque de tubarão em Boa Viagem, no Recife

Vítima de 19 anos foi salva com a ajuda de um cordão de short usado como torniquete improvisado; este é o segundo ataque na região em apenas dois dias

Mayk Andrade fez os primeiros socorros na vítima de ataque de tubarão (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

Um dia depois de um ataque de tubarão que deixou uma criança de 11 anos em estado grave, o Grande Recife registrou, nesta segunda-feira (1º), um novo ataque. A ocorrência foi registrada na Praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. A vítima foi identificada como Marcela Vitória de Lima Santos, de 19 anos, e foi atingida na perna direita.

De acordo com o médico Mayk Andrade, que está de férias no Recife e prestou os primeiros socorros à Marcela, só quando tiraram a jovem da água que ele viu que ela teve a perna direita “quase que integralmente removida”.

“A gente arrastou ela para mais perto da calçada e eu fiquei estancando e orientando [os outros] para ver se a gente conseguia fazer um torniquete (para interromper totalmente o fluxo sanguíneo) efetivo. Fizemos uns três ou quatro torniquetes, nenhum deles foi efetivo. Eu tirava a mão e voltava a sangrar”, conta o médico, que afirma que Marcela estava desacordada, mas chegou a despertar e dizer que estava doendo, voltando a desmaiar.

Foi com o cordão do short dela, segundo Mayk, que conseguiram fazer pressão e estancar o sangramento. “Minha mãe desamarrou o short dela, tirou o cordão para usarmos para fazer pressão maior e estancar o ferimento. Era um cordão fino, só lá pela terceira ou quarta tentativa que conseguimos”, diz. Com a chegada do Corpo de Bombeiros, Mayk conta que foram feitos mais torniquetes para que o sangramento fosse, de fato, estancado.

Mayk e a mãe chegaram ao Recife no domingo (31) para passar dez dias de férias, eles são de Uberlândia, em Minas Gerais. “Eu não entrei no mar por saber dos riscos. Estou com a minha mãe, aí até orientei ela, falei: ‘Olha, a gente vai passar alguns dias lá, mas lá não é praia, lá é só areia’. Porque a água tá fora de questão para mim”, conta.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que a vítima foi levada ao Hospital Alfa, na Zona Sul, onde recebeu os primeiros cuidados médicos e foi estabilizada. Depois, a jovem foi transferida por uma Unidade de Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital da Restauração.