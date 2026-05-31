"Ele só pedia para eu não deixar ele morrer", diz tio do menino que foi atacado por tubarão em Piedade

O vigilante Aldemir José tirou o sobrinho do mar após ataque de tubarão na Praia de Piedade. O garoto segue internado no Hospital da Restauração e teve a perna amputada

O vigilante Aldemir José é tio do garoto que foi mordido por um tubarão na Praia de Piedade neste domingo (31) (Sandy James/DP Foto)

O domingo (31) era pra ser mais um dia normal para a família do menino de 11 anos que foi atacado por um tubarão na Praia de Piedade, bairro de Jaboatão dos Guararapes onde ele mora. Como fazia quase todo fim de semana, neste domingo ele foi à praia que fica próximo da sua residência.

“Eu tinha acabado de largar do trabalho. Quando cheguei em casa, minha esposa pediu para irmos à praia. Fomos eu, ela, minha filha, um outro menino e chamamos o nosso sobrinho”, disse o vigilante Aldemir José, em entrevista exclusiva para o Diario, durante uma visita ao Hospital da Restauração (HR). Ele é tio do garoto, que está internado na unidade após ser atacado nesta tarde.

Segundo ele, a família sempre frequentou a área, que é próxima ao antigo Hotel Dorisol. “Nunca gostamos de ir pra outra área já devido aos ataques de tubarão”, disse.

De acordo com o vigilante, eles chegaram na praia por volta das 11h. “Pouco antes do ataque estávamos todos no mar. Eu tinha acabado de sair. Mas ficaram meu sobrinho, minha filha e o colega deles. Quando escutei algo diferente. Ao olhar para o mar só vi o sangue. Não pensei duas vezes e entrei para tirar ele dali”, lembra.

Ele conta que a esposa também entrou no mar e ainda chegou ver o tubarão na água.

“Quando puxei ele (o sobrinho) da água, ele tava consciente. E só pedia para não deixar ele morrer”, disse emocionado.

O familiar conta que na areia chegou uma mulher falando que era enfermeira e foi quem realizou o primeiro socorro até chegarem os bombeiros.

Ele disse que a informação que teve é que o sobrinho está na UTI e que, infelizmente, teve a perna esquerda amputada.

Até o fechamento dessa matéria o HR não tinha enviado a atualização do estado de saúde.