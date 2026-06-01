Mulher é morta a facadas na zona rural de Ipubi, no Sertão de Pernambuco

Segundo informações extraoficiais, o principal suspeito pelo homicídio é o ex-companheiro da vítima, que teria fugido do local do crime. PCPE investiga o caso

A PCPE informou que está investigando o caso. Até o momento, a corporação não classificou a ocorrência como feminicídio. (Foto: Reprodução / Redes sociais )

Uma mulher de 20 anos, identificada como Maria Érica Ferreira dos Santos, foi morta a facadas em uma residência na zona rural de Ipubi, no Sertão de Pernambuco. Segundo informações extraoficiais, o principal suspeito pelo homicídio, ocorrido no sábado (30), é o ex-companheiro da vítima, que teria fugido do local do crime.

Ainda conforme informações extraoficiais, Maria Érica teria uma medida protetiva contra o ex-companheiro.

A vítima chegou a pedir ajuda em uma residência próxima ao local do crime, mas não resistiu aos ferimentos.

Por meio de nota, a PCPE informou que está investigando o caso, registrado por meio da delegacia de Araripina. Até o momento, a corporação não classificou a ocorrência como feminicídio.

“As diligências foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do caso”, destacou a PCPE.

