Incêndio atinge depósito de materiais recicláveis em Olinda, no Grande Recife

Segundo o Corpo de Bombeiros, que atua na ocorrência desde a noite do domingo (31), o incêndio foi controlado e está na fase de rescaldo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a proporção das chamas

Novas informações serão divulgadas pelo Corpo de Bombeiros conforme o andamento da ocorrência. (Foto: Reprodução / Redes sociais)

Um incêndio atingiu um depósito de materiais recicláveis localizado na Rua Pastilha, no bairro Alto da Conquista, em Olinda, no Grande Recife. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a altura das chamas, que ganhou grandes proporções à medida que materiais de plásticos eram queimados pelo fogo.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), que atua na ocorrência desde a noite do domingo (31), o incêndio já foi controlado e está em fase de rescaldo. Até o momento, não há registro de vítimas.

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Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, foi identificado comprometimento estrutural em um dos muros laterais do estabelecimento, o que exige, segundo a corporação, uma atenção redobrada durante as operações.

O Corpo de Bombeiros também informou que as equipes mantêm o monitoramento constante da área, localizada próxima ao Cemitério Jardim Metropolitano, por conta da proximidade de edificações residenciais.

As ações de combate seguem na localidade e contam com o apoio de órgãos como a Defesa Civil de Olinda, a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) e a Coordenadoria de Defesa Civil do Estado de Pernambuco (Codecipe).

O Corpo de Bombeiros informou que novas informações serão divulgadas conforme o andamento da ocorrência.