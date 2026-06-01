IFPE abre 1.800 vagas para cursos gratuitos para ensino médio, técnico e de graduação

As vagas disponibilizadas serão distribuídas para 15 unidades do IFPE; as inscrições para os cursos gratuitos vão até o dia 15 de junho

IFPE (Divulgação)

O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) abriu, nesta segunda-feira (1º), as inscrições para 1.801 vagas gratuitas para novos estudantes nos cursos técnicos e de graduação relativas ao segundo semestre de 2026.

Os candidatos terão até o dia 15 de junho para realizarem as inscrições, exclusivamente pelo Portal da instituição.

No total, são oferecidas 1.801 vagas gratuitas, sendo 40 vagas para curso integrado ao Ensino Médio, 1.243 para cursos técnicos subsequentes e 488 para graduação, todos na modalidade presencial, além de 30 vagas para um curso técnico subsequente a Distância (EaD).

As oportunidades estão distribuídas entre os campi Abreu e Lima, Barreiros, Belo Jardim, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Garanhuns, Igarassu, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Palmares, Paulista, Pesqueira, Recife e Vitória de Santo Antão.

Formas de seleção

O Processo de Ingresso contempla diferentes formas de seleção, de acordo com a modalidade escolhida:

Para o curso técnico integrado ao Ensino Médio, a classificação será realizada por análise do desempenho escolar em Língua Portuguesa e Matemática do Ensino Fundamental;

Para os cursos técnicos subsequentes, será por meio da análise do histórico escolar do Ensino Médio ou das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) das edições de 2017 a 2025.

Para os cursos de graduação, a seleção vai ocorrer exclusivamente por meio das notas do Enem do mesmo período (2017 a 2025).

Como se inscrever

Para se inscrever, o candidato ou candidata deve informar seu número de CPF e de um documento de identificação oficial, além de anexar esse documento e a comprovação compatível com o curso escolhido, como histórico escolar ou documento equivalente ou boletim de notas do Enem.

Reserva de vagas

O IFPE reserva, no mínimo, 60% das vagas em todos os cursos e turnos para estudantes vindos da rede pública de ensino ou de escolas comunitárias conveniadas com o poder público que atuam na educação do campo.

Dentro desse percentual, há subcotas destinadas a pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e estudantes de baixa renda, além de ações afirmativas específicas para pessoas que vieram do campo e se inscreverem em cursos de vocação agrícola e para pessoas com deficiência na ampla concorrência.

Para preencher essas cotas, será necessário comprovar a condição por meio da etapa de verificação étnico-racial, que vai ocorrer no mesmo prazo de matrícula, somente após a divulgação do resultado final da seleção.

Resultado final



O resultado final do Processo de Ingresso 2026.2 do IFPE será publicado no dia 3 de julho. As matrículas vão acontecer a partir de julho, conforme calendário específico de cada campus.