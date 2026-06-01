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Chinês é assassinado dentro de casa de jogos no Pina, na Zona Sul do Recife

Segundo informações extraoficiais, o homicídio teria acontecido após a cobrança de uma suposta dívida

Diario de Pernambuco

Publicado: 01/06/2026 às 09:50

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A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o homicídio consumado foi registrado pela Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital. /Foto: Reprodução / PCPE

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o homicídio consumado foi registrado pela Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital. (Foto: Reprodução / PCPE)

Um homem de nacionalidade chinesa foi assassinado a tiros, nesta sábado (30), dentro de uma casa de jogos localizada no Habitacional Parque 41, no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife. A vítima foi identificada como Xiang Yuehua, de 58 anos.

Segundo informações extraoficiais, o homicídio aconteceu após uma discussão entre pessoas que estavam na casa de jogos, motivada por uma suposta cobrança de dívidas.

Ainda conforme informações extraoficiais, a vítima não resistiu aos ferimentos provocados por disparos de arma de fogo e faleceu no local.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o homicídio consumado foi registrado pela Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital.

“As diligências foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do caso”, destacou a PCPE.

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