TJPE: inscrições para concurso de juízes substitutos começam nesta segunda-feira (1º)

Conforme edital do TJPE, são 30 vagas disponibilizadas e o salário é superior a R$ 35 mil; inscrições vão até o dia 10 de julho

TJPE lança concurso para cadastro de reserva de servidores (Reprodução/TJPE)

A partir das 16h desta segunda-feira (1º), estão as abertas as inscrições para o concurso de juízes substitutos do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

Conforme foi publicado na última quarta-feira (27), foram disponibilizadas 30 vagas, com salários de R$ 35.877,28, para dois anos de atuação, podendo ser prorrogado por igual período.

O edital do certame prevê também a formação de cadastro reserva.

As inscrições, que começam às 16 horas desta segunda (1º), seguem até o dia 10 de julho. O valor é de R$ 358,77.

As provas objetivas serão realizadas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), no Recife, em 27 de setembro, das 13h às 19h.

Os locais serão informados seis dias antes, em 21 de setembro. Realocamento e outras alterações deverão ser informadas com antecedência mínima de 15 dias.

Ao todo, 100 questões de múltipla escolha, divididas em três blocos, compreendem esta etapa, onde o candidato deverá se preparar para disciplinas como Direito Civil, da Criança e do Adolescente, Eleitoral, Financeiro e Tributário, dentre outras.

O candidato passará por cinco etapas avaliativas — dentre classificatórias e eliminatórias —, desde provas objetivas, escritas e orais até processos de sindicância da vida pregressa e social, exames da saúde física e psicológica e avaliação de títulos.

O tempo total do processo é estimado em mais de um ano. Os locais de atuação dos magistrados aprovados pelo certame não foram divulgados pelo TJPE.

O Edital 1/2026 foi publicado pelo TJPE no Diário de Justiça eletrônico (DJe), na edição nº 118 deste ano.