Estações de BRT do Grande Recife voltarão a ser climatizadas

O Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM) publicou, nesta sexta (29), licitação para contratação de empresa responsável pelo fornecimento, instalação e implementação da climatização das 35 estações de BRTs do Grande Recife

A licitação prevê a climatização de 35 estações de BRTs do Grande Recife (Foto: Leo Malafaia/Arquivo DP)

Quase 12 anos após a implantação dos corredores exclusivos de BRT no Grande Recife, as estações voltarão a contar com sistema de climatização. O Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) publicou, nesta sexta-feira (29), a licitação para contratar a empresa responsável pela instalação dos novos aparelhos de ar-condicionado em 35 estações espalhadas pelos corredores Norte/Sul e Leste/Oeste.

De acordo com o edital, a empresa vencedora ficará encarregada do fornecimento, instalação e implementação de toda a infraestrutura necessária para o funcionamento dos equipamentos. O investimento estimado pelo consórcio é de R$ 8,3 milhões.

As propostas das empresas interessadas poderão ser enviadas a partir das 14h30 do dia 1º de junho. Já a sessão pública de disputa está marcada para 2 de julho, às 10h30. O edital completo e os anexos da concorrência estarão disponíveis nos portais do PE Integrado e do CTM.

“As intervenções vão permitir que as estações tenham melhores condições de funcionamento, com mais eficiência operacional e estruturas adequadas para atender os passageiros com mais qualidade”, destacou o secretário de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), Pedro Neves.

Estações que terão climatização

Corredor Norte e Sul

Maurício de Nassau; Cruz de Rebouças; Bultrins; Mathias de Albuquerque; Kennedy; Tacaruna; Santa Casa da Misericórdia; Araripina; IEP; Treze de Maio; Riachuelo; José de Alencar; Hospital Central; São Salvador do Mundo; Jupirá; Istmo do Recife; Praça da República; Nossa Senhora do Carmo; Forte do Brum.

Corredor Leste/Oeste

Derby; Guararapes; Areinha; Barreiras; Padre Cícero; Capibaribe; BR-101; Getúlio Vargas; Benfica; Engenho Poeta; Riacho Cavouco; Caiara; Parque do Cordeiro; Forte do Arraial; Zumbi; Abolição.

Obras de requalificação dos BRTs

Paralelo ao lançamento da licitação, nove estações de BRTs, localizadas entre Olinda e Abreu e Lima, estão passando por reformas que preveem, segundo o Governo do Estado, a instalação de ar-condicionado, troca do telhado, nova sinalização, entre outras melhorias.

As estações do BRT que serão recuperadas são: Abreu e Lima; São Francisco de Assis; Cidade Tabajara; Aloísio Magalhães; Quartel; Sítio Histórico; Complexo de Salgadinho; Centro de Convenções e Paulista.